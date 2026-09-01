Quand seront annoncés les nommés au Ballon d'Or 2026 ? Date officielle et détails

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Quand seront annoncés les nommés au Ballon d'Or 2026 ? Date officielle et détails

La liste des prétendants au prestigieux Ballon d'Or 2026, attendue avec impatience par la communauté internationale du football, sera officiellement le 8 septembre dévoilée. France Football Tous les détails importants concernant cette 70e cérémonie anniversaire, organisée par le magazine, ont été révélés.

Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie de remise des prix aura lieu en dehors de Paris — elle se tiendra à Londres. La soirée de proclamation des vainqueurs est fixée au 26 octobre .

Catégories de prix et nombre de nommés

Dans le cadre du Ballon d'Or 2026, les meilleurs acteurs du football masculin et féminin seront récompensés dans 6 catégories principales :

  • Ballon d'Or (Meilleur joueur de l'année) :

    • Hommes — 30 joueurs;

    • Femmes — 30 joueuses.

  • Meilleur jeune joueur de l'année (Trophée Kopa) :

    • Hommes — 10 joueurs;

    • Femmes — 5 joueuses.

  • Meilleur gardien de l'année (Trophée Yachine) :

    • Hommes — 10 gardiens;

    • Femmes — 5 gardiennes.

  • Meilleur entraîneur de l'année :

    • Équipes masculines — 5 techniciens;

    • Équipes féminines — 5 techniciennes.

  • Meilleur attaquant de l'année (Trophée Gerd Müller) :

    • Hommes — 10 attaquants;

    • Femmes — 5 attaquantes.

  • Club de l'année :

    • Clubs masculins — 5 équipes;

    • Clubs féminins — 5 équipes.

Les enjeux de la 70e cérémonie historique

La soirée de remise des prix 2026 devrait marquer l'histoire du football par plusieurs aspects uniques :

  • Première présentation à Londres : Le Ballon d'Or sera remis pour la première fois de son histoire dans la capitale du Royaume-Uni , ce qui élargira encore la portée mondiale de l'événement ;

  • L'ère des nouveaux héros : À l'issue de la Coupe du Monde 2026 et des grands tournois de clubs, l'émergence de nouveaux leaders sur la scène mondiale est attendue.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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