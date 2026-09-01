Pezeshkian a offert 100 euros aux jeunes kirghizes : la raison dévoilée (vidéo)

·4·Monde
Pezeshkian a offert 100 euros aux jeunes kirghizes : la raison dévoilée (vidéo)

Pour les jeunes Kirghizes qui ont accueilli le président iranien Massoud Pezeshkian à l'aéroport international de « Manas », une simple cérémonie d'accueil s'est transformée en un événement mémorable et inattendu.

En réponse à leur cadeau, le président a remis des enveloppes aux jeunes. Le contenu de ces enveloppes a été révélé plus tard.

Que s'est-il passé à l'aéroport ?

Le 31 août, le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé au Kirghizistan pour une visite de travail. Il a été accueilli à l'aéroport international de « Manas » par Adilbek Kassimaliev, président du Cabinet des ministres et chef de l'administration présidentielle du Kirghizistan.

Des jeunes Kirghizes ont également participé à la cérémonie d'accueil du président à l'aéroport.

Ils ont offert au dirigeant iranien une peluche représentant un léopard des neiges, mascotte officielle des VIe Jeux mondiaux des nomades.

Comment le président a-t-il répondu au cadeau ?

Pezeshkian a remis des enveloppes aux jeunes. Initialement, le contenu n'a pas été divulgué.

Cependant, il a été révélé plus tard que chacune des enveloppes contenait 100 euros. C'est ce qu'ont rapporté les médias kirghizes.

Les jeunes ont offert au président iranien une mascotte devenue symbole national, et Pezeshkian a répondu par un cadeau personnel.

Quel cadeau a été offert au président ?

À l'aéroport, les chefs des délégations étrangères reçoivent la mascotte des VIe Jeux mondiaux des nomades : une peluche de léopard des neiges nommée Batay. est en train d'être offerte.

Selon le gouvernement kirghize, le léopard des neiges est l'un des symboles nationaux du pays et la mascotte officielle des VIe Jeux mondiaux des nomades.

Le nom de la mascotte est composé de « ba » (bars/léopard) et « tay » (soutien). Il incarne les idées de force, de liberté, de stabilité intérieure et de lien avec les racines nationales.

Pourquoi Pezeshkian est-il venu au Kirghizistan ?

La visite du président iranien ne se limite pas aux Jeux mondiaux des nomades.

Massoud Pezeshkian à Bichkek :

  • participera à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai ;

  • à la réunion de haut niveau au format « OCS plus » ;

  • à la cérémonie d'ouverture des VIe Jeux mondiaux des nomades.

sa participation est prévue.

Quel est l'aspect remarquable de cet événement ?

La brève interaction à l'aéroport est devenue l'un des épisodes les plus discutés de la visite officielle.

D'un côté, la peluche Batay représentant le symbole national du Kirghizistan, et de l'autre, les enveloppes offertes par le président iranien aux jeunes.

Le fait qu'après l'ouverture des enveloppes, on y ait trouvé 100 euros a suscité encore plus d'intérêt pour l'événement.

Ainsi, la visite de Pezeshkian au Kirghizistan restera dans les mémoires non seulement pour les réunions politiques, mais aussi pour cet échange de cadeaux sincère à l'aéroport.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un monde de requins vieux de 70 millions d'années découvert sous le désert égyptienUn monde de requins vieux de 70 millions d'années découvert sous le désert égyptienHier, 23:56Des scientifiques ont percé le mystère de la « corne » de 3 mètres du narvalDes scientifiques ont percé le mystère de la « corne » de 3 mètres du narvalHier, 23:49L'IA pourra-t-elle bientôt décoder le langage des baleines ?L'IA pourra-t-elle bientôt décoder le langage des baleines ?Hier, 23:22«Arrêtez la guerre !» Qu'a dit Narendra Modi à Poutine à Bichkek ?«Arrêtez la guerre !» Qu'a dit Narendra Modi à Poutine à Bichkek ?Hier, 22:16Un citoyen découvre un trésor en argent de 18,5 kg : un record dans l'histoire du DanemarkUn citoyen découvre un trésor en argent de 18,5 kg : un record dans l'histoire du DanemarkHier, 21:46Un cancer inattendu diagnostiqué chez une femme de 22 ans après une oreille bouchéeUn cancer inattendu diagnostiqué chez une femme de 22 ans après une oreille bouchéeHier, 18:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté