Pezeshkian a offert 100 euros aux jeunes kirghizes : la raison dévoilée (vidéo)

Pour les jeunes Kirghizes qui ont accueilli le président iranien Massoud Pezeshkian à l'aéroport international de « Manas », une simple cérémonie d'accueil s'est transformée en un événement mémorable et inattendu.

En réponse à leur cadeau, le président a remis des enveloppes aux jeunes. Le contenu de ces enveloppes a été révélé plus tard.

Que s'est-il passé à l'aéroport ?

Le 31 août, le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé au Kirghizistan pour une visite de travail. Il a été accueilli à l'aéroport international de « Manas » par Adilbek Kassimaliev, président du Cabinet des ministres et chef de l'administration présidentielle du Kirghizistan.

Des jeunes Kirghizes ont également participé à la cérémonie d'accueil du président à l'aéroport.

Ils ont offert au dirigeant iranien une peluche représentant un léopard des neiges, mascotte officielle des VIe Jeux mondiaux des nomades.

Comment le président a-t-il répondu au cadeau ?

Pezeshkian a remis des enveloppes aux jeunes. Initialement, le contenu n'a pas été divulgué.

Cependant, il a été révélé plus tard que chacune des enveloppes contenait 100 euros. C'est ce qu'ont rapporté les médias kirghizes.

Les jeunes ont offert au président iranien une mascotte devenue symbole national, et Pezeshkian a répondu par un cadeau personnel.

Quel cadeau a été offert au président ?

À l'aéroport, les chefs des délégations étrangères reçoivent la mascotte des VIe Jeux mondiaux des nomades : une peluche de léopard des neiges nommée Batay. est en train d'être offerte.

Selon le gouvernement kirghize, le léopard des neiges est l'un des symboles nationaux du pays et la mascotte officielle des VIe Jeux mondiaux des nomades.

Le nom de la mascotte est composé de « ba » (bars/léopard) et « tay » (soutien). Il incarne les idées de force, de liberté, de stabilité intérieure et de lien avec les racines nationales.

Pourquoi Pezeshkian est-il venu au Kirghizistan ?

La visite du président iranien ne se limite pas aux Jeux mondiaux des nomades.

Massoud Pezeshkian à Bichkek :

participera à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai ;

à la réunion de haut niveau au format « OCS plus » ;

à la cérémonie d'ouverture des VIe Jeux mondiaux des nomades.

sa participation est prévue.

Quel est l'aspect remarquable de cet événement ?

La brève interaction à l'aéroport est devenue l'un des épisodes les plus discutés de la visite officielle.

D'un côté, la peluche Batay représentant le symbole national du Kirghizistan, et de l'autre, les enveloppes offertes par le président iranien aux jeunes.

Le fait qu'après l'ouverture des enveloppes, on y ait trouvé 100 euros a suscité encore plus d'intérêt pour l'événement.

Ainsi, la visite de Pezeshkian au Kirghizistan restera dans les mémoires non seulement pour les réunions politiques, mais aussi pour cet échange de cadeaux sincère à l'aéroport.