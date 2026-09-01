2,4 millions de likes en une heure : le post d'adieu de Messi secoue Internet !

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, âgé de 39 ans, Lionel Messi, a provoqué une onde de choc mondiale avec sa déclaration officielle annonçant la fin de sa carrière internationale. Après la publication de son message d'adieu sur Instagram, le détenteur de huit Ballons d'Or a battu un record en récoltant plus de 2,4 millions de « likes » en seulement une heure. un record absolu.

Il s'avère que l'attaquant légendaire avait en réalité rédigé cette lettre juste après la finale de la Coupe du Monde 2026 — le 21 juillet dernier — mais a décidé de ne la rendre publique que maintenant.

Des records absolus sous le maillot de l'« Albiceleste »

Messi a écrit une nouvelle page de l'histoire en atteignant des sommets inégalés avec l'équipe nationale d'Argentine :

207 sélections et 125 buts : Lionel est le détenteur absolu du record de sélections et de buts dans l'histoire de la sélection nationale ;

6 Coupes du Monde : Le joueur légendaire a participé à un nombre record de 6 phases finales de Coupe du Monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) ;

Collection de trophées internationaux : Champion du Monde : 2022 (Qatar) ; Finaliste de la Coupe du Monde : 2014 et 2026 ; Vainqueur de la Copa América : 2021 et 2024 ; Champion Olympique : 2008 (Pékin).



Une carrière étincelante en club

Le parcours glorieux de la star de 39 ans se poursuit également en club :