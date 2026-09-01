«Très douloureux» : La lettre d'adieu de Messi qui a fait pleurer le monde est révélée

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«Très douloureux» : La lettre d'adieu de Messi qui a fait pleurer le monde est révélée

La légende vivante du football mondial, Lionel, 39 ans, Messi a publié une lettre ouverte dédiée à ses fans et coéquipiers après avoir mis fin à ses 20 ans de carrière brillante au sein de l'équipe nationale d'Argentine.

Le capitaine, qui a tout gagné sous le maillot de l'« Albiceleste », a expliqué dans son message quand il a pris cette décision et les raisons personnelles profondes qui se cachent derrière.

« Je n'ai plus rien à donner » : La lettre ouverte de Messi

Lionel Messi a écrit ces mots touchants dans sa lettre d'adieu :

  • Une décision difficile et le bon moment : « Après le temps passé depuis la finale et de longues discussions, je mets fin à ma carrière internationale. Cette décision a été très difficile, mon cœur me fait encore mal. Mais je comprends que c'est le moment idéal » ;

  • 20 ans de loyauté et place aux jeunes : « J'ai toujours tout donné, pas seulement les années où nous avons remporté tous les trophées, mais aussi avant. Je n'ai plus rien à donner. Les jeunes joueurs talentueux qui arrivent méritent de jouer en équipe nationale » ;

  • Remerciements aux fans : « Merci pour votre affection pendant ces 20 ans. Cela va beaucoup me manquer. Maintenant, je deviens un simple supporter en tribune ; je célébrerai avec vous et je souffrirai avec vous. Je pars, mais je suis heureux de vous avoir offert quelques moments féeriques. Dieu merci, je suis argentin. Allez, l'Argentine ! ».

La note douloureuse à la fin de la lettre et le décès de son père

Lionel Messi a ajouté une note personnelle très lourde à la fin de sa lettre :

  • Les jours après la finale : « J'ai écrit ces mots le 21 juillet, deux jours après la finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, après les événements liés à mon père, je suis encore plus convaincu de ma décision » ;

  • Le décès de Jorge Messi : Jorge Messi, le père de Lionel, son agent de toujours et son pilier, est décédé le 8 août à l'âge de 68 ans après une longue maladie ;

  • Le secret des larmes au Mondial : La santé de Jorge Messi s'était gravement détériorée pendant la Coupe du Monde 2026. C'est pourquoi Leo n'avait pas pu retenir ses larmes sur le terrain après son but contre l'Algérie.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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