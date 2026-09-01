Enzo Fernández vers Manchester City ? Alonso fait une déclaration importante

Dans les dernières heures du mercato estival, un transfert sans précédent pourrait secouer le football anglais. L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a officiellement admis que le milieu de terrain argentin Enzo Fernández et l'ailier offensif Pedro Neto pourraient quitter le club avant la date limite.

Selon les informations, Enzo Fernández aurait trouvé un accord total sur les conditions personnelles avec Manchester Citydirigé par Pep Guardiola.

Un record historique de 130 millions de livres et l'accord avec City

Détails des négociations qui ont fait trembler le marché des transferts :

À l'aube d'un record britannique : Chelsea réclame 130 millions de livres sterling (152 millions d'euros) pour le transfert de la star argentine. Si l'opération se conclut à ce prix, elle établira un record du transfert le plus cher de l'histoire du football britannique ;

Raison de l'écartement du groupe : Enzo n'a pas été retenu pour le match de la 2e journée de Premier League contre Brighton (4-3) ni pour la rencontre de League Cup face à Luton. Le staff technique ne l'a pas inclus car l'esprit du joueur est tourné vers son transfert ;

La question du remplaçant est réglée : Le club londonien a trouvé un accord total pour le transfert du milieu de terrain de Monaco, Lamine Camara, ce qui signifie que le feu vert est donné pour le départ d'Enzo vers Manchester City.

« Tout peut changer jusqu'à mardi » : L'aveu de Xabi Alonso

Le coach des Londoniens a fait une déclaration ouverte sur la situation lors de la conférence de presse :