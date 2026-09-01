Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'Argentine

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et légende du football mondial, Lionel Messi, a officiellement mis fin à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2026. L'attaquant de 39 ans a publié un message d'adieu émouvant sur ses réseaux sociaux, sous la forme d'une page de carnet écrite en espagnol. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, au cours de sa carrière internationale, Lionel Messi a disputé six Coupes du Monde, conservant son statut de joueur le plus capé et de meilleur buteur de l'histoire de son pays. Avec La Albiceleste, il a inscrit un total de 125 buts en 207 sélections.

Les raisons derrière cette décision

Le joueur a révélé avoir rédigé sa déclaration d'adieu le 21 juillet, deux jours après la finale de la Coupe du Monde 2026. Cependant, le décès de son père Jorge Messi, survenu le 8 août à Rosario à l'âge de 68 ans, a renforcé sa détermination à prendre cette décision.

« J'ai écrit ces mots le 21 juillet. Aujourd'hui, après ce qui est arrivé à mon père, je suis encore plus convaincu de ma décision », a écrit Lionel Messi sur Instagram. Selon lui, prendre cette décision a été très difficile, mais il a compris que le moment était venu.

La fin d'une ère légendaire

Messi a atteint la finale de la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine, où il a affronté l'Espagne. Bien que la défaite ait été actée en finale, il a laissé une empreinte indélébile sur la scène mondiale et termine sa carrière en tant que meilleur buteur masculin de l'histoire du football sud-américain.

Rappelons que Lionel Messi avait déjà annoncé sa retraite internationale en 2016 après trois défaites consécutives en finales majeures, avant de revenir sur sa décision peu de temps après.

« J'ai toujours tout donné pour ce maillot, j'ai lutté jusqu'au bout sur le terrain. Je suis fier d'avoir offert à notre peuple, avec mes coéquipiers, des moments dont nous ne pouvions que rêver autrefois », a ajouté le joueur dans son message.