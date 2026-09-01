Lionel Messi met fin à sa carrière internationale

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Lionel Messi met fin à sa carrière internationale

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et légende du football mondial, Lionel Messi, a officiellement mis fin à sa carrière internationale à l'âge de 39 ans. Selon Goal.com, cette décision a été prise après la défaite de l'Argentine contre l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, marquant la fin d'une époque entière dans l'histoire sportive du pays. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'attaquant a annoncé sa décision lundi via son compte Instagram. Il a partagé une photo d'une page de carnet écrite à la main en espagnol, déclarant qu'il mettait fin à sa riche et glorieuse histoire en équipe nationale, qui s'étend sur deux décennies. Bien que cette décision fût attendue par la communauté mondiale du football, elle a suscité une immense émotion.

Statistiques d'une carrière légendaire et records

Lionel Messi quitte la scène internationale en ayant établi les principaux records de son pays. Il a disputé 207 matchs avec l'équipe nationale d'Argentine, parvenant à inscrire 125 buts. Ces chiffres font de lui le meilleur buteur de l'histoire du football sud-américain.

Au cours de sa carrière internationale qui a duré trois décennies, l'attaquant a participé à six Coupes du Monde. Plus important encore, il a mené l'Argentine à son troisième titre mondial lors du tournoi au Qatar en 2022, après 36 ans d'attente. Il a également soulevé la Copa América en 2021 et 2024.

L'hommage émouvant d'Antonela Roccuzzo

L'épouse du célèbre footballeur, Antonela Roccuzzo, a publié un message touchant sur ses réseaux sociaux dédié à sa carrière internationale. Elle a salué le parcours difficile et la détermination dont Messi a fait preuve.

"Je t'ai vu ne jamais abandonner et toujours réessayer, même quand les choses ne fonctionnaient pas", a écrit Antonela Roccuzzo. "J'ai eu la chance de voir tes rêves se réaliser après tant d'années et de vivre les jours les plus heureux de notre vie. Tu méritais cette histoire et bien plus encore. Nous t'aimons infiniment."

La fin de la carrière internationale de Messi marque un tournant majeur non seulement pour l'Argentine, mais pour tout le football mondial. Son héritage et ses accomplissements resteront sans aucun doute une source d'inspiration pour les générations futures.

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Jahongir Tursunov
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