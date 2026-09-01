Au Népal, une fillette de 6 ans retrouvée vivante sous les décombres après 3 jours

Dans le district de Rasuwa au Népal, près de trois jours après des inondations dévastatrices, une fillette de 6 ans a été secourue vivante parmi la boue et les débris. C'est ce qu'a rapporté NDTV.

L'incident s'est produit dans le village de Timure. Suite au débordement de la rivière Bhote-Koshi, la zone a été submergée par l'eau, la boue et divers débris. Lors des opérations de sauvetage, les forces de sécurité ont entendu la voix de l'enfant sous les décombres. Elles ont immédiatement entamé des travaux d'excavation et ont réussi à extraire la fillette vivante.

Elle a d'abord reçu des soins dans un poste médical à Timure. Plus tard, en raison de son état, elle a été transportée à Katmandou pour être soignée dans un hôpital spécialisé.

Le sauvetage de la fillette est un événement encourageant dans les recherches qui suivent ces inondations meurtrières. Les inondations et les glissements de terrain provoqués par l'effondrement d'un glacier ont causé d'importantes destructions sur le territoire des deux pays. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.