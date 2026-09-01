Enzo Fernández adresse un adieu émouvant à Lionel Messi

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Enzo Fernández adresse un adieu émouvant à Lionel Messi

Le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, a partagé des souvenirs profonds et touchants suite à la retraite internationale de son idole, Lionel Messi, avec l'équipe nationale d'Argentine. Selon Goal.com, le détenteur de huit Ballons d'Or a décidé de quitter la scène internationale à 39 ans, une décision qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football. Comme le rapporte Goal.com .

L'attaquant légendaire a mis fin à son illustre carrière internationale après la finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Espagne. Le joueur le plus capé et meilleur buteur de l'histoire du pays quitte la scène internationale, une décision qui aurait également été influencée par le décès tragique de son père, Jorge, en août dernier.

Suite à cela, Enzo Fernández, le joueur de 25 ans évoluant à Chelsea, a rendu hommage au capitaine de l'équipe nationale sur son compte Instagram. Il a évoqué le long chemin parcouru, depuis ses débuts comme simple fan durant son enfance jusqu'à remporter le titre de champion du monde aux côtés de Messi.

Rêves d'enfance et moments inoubliables

Fernández n'a pas caché sa profonde tristesse lors de la courte retraite de Messi en 2016, alors qu'il était adolescent. Le jeune joueur se souvient avoir constamment calculé la différence d'âge entre lui et son idole.

« J'étais juste un gamin et je calculais la différence d'âge entre toi et moi : je me demandais si, un jour, je pourrais jouer à tes côtés », a écrit Fernández dans son message. Il a souligné que ce rêve s'est réalisé au Qatar, où ils ont non seulement joué ensemble, mais sont également devenus champions du monde.

Les qualités humaines du capitaine

Le milieu argentin a salué non seulement les exploits sportifs, mais aussi les qualités humaines de Messi. Selon lui, la star a accueilli chaleureusement le jeune joueur lors de sa première convocation, le soutenant toujours avec des conseils et une attitude sincère.

« Tu m'as toujours offert un mot gentil, un conseil ou une accolade. Je ne l'oublierai jamais », a conclu Enzo Fernández.

Enzo FernándezLionel MessiArgentineChelseaCoupe du Monde
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Jahongir Tursunov
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