José Mourinho rend hommage à la carrière internationale de Lionel Messi

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a officiellement annoncé la fin de sa carrière internationale, provoquant une onde de choc dans le monde du football. L'attaquant de 39 ans a fait savoir via ses réseaux sociaux qu'il mettait un terme à son parcours historique en sélection. Bien que cette décision ait surpris des millions de fans, elle a été acceptée comme une étape naturelle, car chaque grand chapitre doit inévitablement prendre fin. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, le célèbre entraîneur José Mourinho a exprimé son respect sincère pour cette décision de la légende argentine en laissant un commentaire spécial. Ayant souvent affronté Lionel Messi au cours de sa carrière, le technicien portugais a salué le riche héritage du joueur. Il a partagé des mots chaleureux à l'égard du footballeur sur ses réseaux sociaux.

Héritage historique et hommage de Mourinho

José Mourinho, qui a mené des batailles tactiques contre Lionel Messi lorsqu'il dirigeait Chelsea et le Real Madrid, a tenu à souligner les accomplissements du vétéran. Dans son commentaire sur Instagram, Mourinho a écrit : « Félicitations pour ta carrière internationale incroyable et inoubliable. La prochaine Copa América et la prochaine Coupe du Monde ne seront plus jamais les mêmes. »

En effet, le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 est devenu le recordman de la sélection argentine avec 125 buts inscrits en 207 apparitions. Cette longue et glorieuse période, débutée en 2005, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football mondial. L'attaquant a souligné que la décision de quitter l'équipe nationale a été difficile, mais que le moment était venu de laisser la place aux jeunes.

Nouvelle génération et avenir en club

Dans son communiqué d'adieu, Lionel Messi a souligné que le temps passe vite et que chaque chose a son heure. « J'ai toujours voulu jouer pour l'équipe nationale, je l'aimerai toujours et c'est un honneur pour moi. J'ai tout donné, je n'ai plus rien à offrir. De plus, il y a de très jeunes joueurs talentueux qui arrivent derrière moi et ils doivent avoir leur chance », a écrit l'attaquant.

Désormais, le joueur expérimenté se concentrera sur sa carrière à l'Inter Miami aux États-Unis. Sous contrat avec le club de MLS jusqu'en 2028, le joueur continuera d'éblouir en Amérique du Nord. Ainsi, l'équipe d'Argentine dirigée par Lionel Scaloni entame une nouvelle ère sans son capitaine légendaire et poursuit sa préparation pour les prochains tournois majeurs.