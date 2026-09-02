Dani Ceballos quitte le Real Madrid et retourne dans son club formateur !

Après avoir remporté tous les trophées possibles du football européen et espagnol avec le Real Madrid, Dani Ceballos a franchi une étape importante et symbolique dans sa carrière. Le milieu de terrain espagnol de 30 ans, arrivé au terme de son contrat avec le « club royal », a officiellement rejoint le Real Betis de Séville, son club formateur, en tant qu'agent libre.

Ceballos a signé avec les Andalous jusqu'à l'été 2029 un contrat à long terme.

Retour au Betis : Rêve d'enfance et nouvelle ère

Détails du passé du joueur au Betis et de son nouvel accord :

École formatrice : Ceballos a défendu les couleurs de l'équipe première du Betis entre 2014 et 2017, remportant le titre de Segunda División et obtenant la promotion en La Liga ;

Statut d'agent libre : Le meneur de jeu de 30 ans a rejoint le club sévillan gratuitement et devrait devenir la figure centrale du club pour les trois prochaines années.

16 titres au Real : Quel héritage laisse Dani ?

Ceballos a défendu les couleurs du Real Madrid de 2017 à 2026, disputant un total de 215 matchs officiels et inscrivant à son palmarès 16 trophées :

3 fois — vainqueur de l'UEFA Champions League ;

3 fois — vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ;

2 fois — vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA ;

2 fois — champion de La Liga espagnole ;

1 fois — vainqueur de la Copa del Rey ;

3 fois — vainqueur de la Supercopa de España ;

1 fois — vainqueur de la Coupe Intercontinentale de la FIFA.

De plus, lors de son prêt à Arsenal à Londres, il a également remporté la FA Cup et le Community Shield.

Carrière internationale

Statistiques avec l'équipe nationale d'Espagne et les catégories de jeunes :