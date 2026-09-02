Dani Ceballos quitte le Real Madrid et retourne dans son club formateur !

·4·Sport
Dani Ceballos quitte le Real Madrid et retourne dans son club formateur !

Après avoir remporté tous les trophées possibles du football européen et espagnol avec le Real Madrid, Dani Ceballos a franchi une étape importante et symbolique dans sa carrière. Le milieu de terrain espagnol de 30 ans, arrivé au terme de son contrat avec le « club royal », a officiellement rejoint le Real Betis de Séville, son club formateur, en tant qu'agent libre.

Ceballos a signé avec les Andalous jusqu'à l'été 2029 un contrat à long terme.

Retour au Betis : Rêve d'enfance et nouvelle ère

Détails du passé du joueur au Betis et de son nouvel accord :

  • École formatrice : Ceballos a défendu les couleurs de l'équipe première du Betis entre 2014 et 2017, remportant le titre de Segunda División et obtenant la promotion en La Liga ;

  • Statut d'agent libre : Le meneur de jeu de 30 ans a rejoint le club sévillan gratuitement et devrait devenir la figure centrale du club pour les trois prochaines années.

16 titres au Real : Quel héritage laisse Dani ?

Ceballos a défendu les couleurs du Real Madrid de 2017 à 2026, disputant un total de 215 matchs officiels et inscrivant à son palmarès 16 trophées :

  • 3 fois — vainqueur de l'UEFA Champions League ;

  • 3 fois — vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ;

  • 2 fois — vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA ;

  • 2 fois — champion de La Liga espagnole ;

  • 1 fois — vainqueur de la Copa del Rey ;

  • 3 fois — vainqueur de la Supercopa de España ;

  • 1 fois — vainqueur de la Coupe Intercontinentale de la FIFA.

De plus, lors de son prêt à Arsenal à Londres, il a également remporté la FA Cup et le Community Shield.

Carrière internationale

Statistiques avec l'équipe nationale d'Espagne et les catégories de jeunes :

  • Équipe nationale A : Entre 2018 et 2023, Ceballos a disputé 13 matchs sous le maillot de la « Roja », inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives ;

  • Championnats d'Europe des jeunes : Bien qu'il n'ait pas remporté de titre majeur avec l'équipe nationale A, il a été sacré champion d'Europe avec les sélections espagnoles U19 (2015) et U21 (2019).

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Officiel : Le FC Barcelone se sépare de deux joueursOfficiel : Le FC Barcelone se sépare de deux joueursAujourd'hui, 08:42Officiel : Le Borussia Dortmund recrute la pépite d'ArsenalOfficiel : Le Borussia Dortmund recrute la pépite d'ArsenalAujourd'hui, 08:38L'histoire du football réécrite : le transfert d'Enzo Fernández entre dans le top 4 mondialL'histoire du football réécrite : le transfert d'Enzo Fernández entre dans le top 4 mondialAujourd'hui, 08:32Achat sensationnel au Brésil : quel club Ronaldo et Roberto Carlos ont-ils racheté ?Achat sensationnel au Brésil : quel club Ronaldo et Roberto Carlos ont-ils racheté ?Aujourd'hui, 08:28Fulham recrute une nouvelle pépite madrilène : pourquoi Manuel Ángel a choisi LondresFulham recrute une nouvelle pépite madrilène : pourquoi Manuel Ángel a choisi LondresAujourd'hui, 08:26Officiel : Manchester City bat le record de transfert de la PL en recrutant Enzo Fernández !Officiel : Manchester City bat le record de transfert de la PL en recrutant Enzo Fernández !Aujourd'hui, 08:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire