Dani Ceballos quitte le Real Madrid et retourne dans son club formateur !
Après avoir remporté tous les trophées possibles du football européen et espagnol avec le Real Madrid, Dani Ceballos a franchi une étape importante et symbolique dans sa carrière. Le milieu de terrain espagnol de 30 ans, arrivé au terme de son contrat avec le « club royal », a officiellement rejoint le Real Betis de Séville, son club formateur, en tant qu'agent libre.
Ceballos a signé avec les Andalous jusqu'à l'été 2029 un contrat à long terme.
Retour au Betis : Rêve d'enfance et nouvelle ère
Détails du passé du joueur au Betis et de son nouvel accord :
École formatrice : Ceballos a défendu les couleurs de l'équipe première du Betis entre 2014 et 2017, remportant le titre de Segunda División et obtenant la promotion en La Liga ;
Statut d'agent libre : Le meneur de jeu de 30 ans a rejoint le club sévillan gratuitement et devrait devenir la figure centrale du club pour les trois prochaines années.
16 titres au Real : Quel héritage laisse Dani ?
Ceballos a défendu les couleurs du Real Madrid de 2017 à 2026, disputant un total de 215 matchs officiels et inscrivant à son palmarès 16 trophées :
3 fois — vainqueur de l'UEFA Champions League ;
3 fois — vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ;
2 fois — vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA ;
2 fois — champion de La Liga espagnole ;
1 fois — vainqueur de la Copa del Rey ;
3 fois — vainqueur de la Supercopa de España ;
1 fois — vainqueur de la Coupe Intercontinentale de la FIFA.
De plus, lors de son prêt à Arsenal à Londres, il a également remporté la FA Cup et le Community Shield.
Carrière internationale
Statistiques avec l'équipe nationale d'Espagne et les catégories de jeunes :
Équipe nationale A : Entre 2018 et 2023, Ceballos a disputé 13 matchs sous le maillot de la « Roja », inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives ;
Championnats d'Europe des jeunes : Bien qu'il n'ait pas remporté de titre majeur avec l'équipe nationale A, il a été sacré champion d'Europe avec les sélections espagnoles U19 (2015) et U21 (2019).
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