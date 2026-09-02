AnTuTu publie le classement des smartphones sub-flagship les plus puissants d'août

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AnTuTu publie le classement des smartphones sub-flagship les plus puissants d'août

La célèbre plateforme de benchmark AnTuTu a présenté son nouveau classement des smartphones Android de catégorie sub-flagship les plus performants pour le mois d'août 2026. Cette liste est importante car elle illustre les tendances actuelles du marché des technologies mobiles ainsi que la concurrence entre les processeurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données d'ixbt.com, le modèle Honor 600 Pro occupe la première place pour le mois dernier. Cette version destinée au marché chinois a réussi à obtenir un score impressionnant de 2 187 704 points, devenant ainsi le leader incontesté de sa catégorie.

La domination des processeurs MediaTek

Il est noté que le modèle Honor 600 Pro du classement fonctionne sur la plateforme moderne MediaTek Dimensity 8550 Elite. Il est intéressant de noter que la variante de ce smartphone destinée au marché mondial est construite sur un processeur différent, le Snapdragon 8 Elite, ce qui souligne les différences régionales.

La deuxième place est occupée par l'Oppo Reno 16. Équipé de la puce Dimensity 8550 Super, cet appareil a totalisé 2 145 230 points. Le trio de tête est complété par l'Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Super), qui a enregistré un résultat de 2 132 203 points.

Résultats des tests et analyse technique

Les experts soulignent que l'intégralité du top 10 du classement des sub-flagships du mois d'août est composée d'appareils utilisant des processeurs MediaTek. Cette situation contraste fortement avec le classement des flagships les plus puissants publié ce même mois, car ces derniers étaient entièrement basés sur des SoC Qualcomm.

Ces données ont été collectées en Chine entre le 1er et le 31 août de cette année à l'aide d'AnTuTu V11. Il convient également de noter que le classement prend en compte le résultat moyen de chaque appareil et non son score le plus élevé, c'est pourquoi certains smartphones peuvent afficher des résultats encore plus élevés lors de tests individuels.

AnTuTuHonorMediaTekSmartphonesClassement
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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