Grand changement en Catalogne : pourquoi Casadó a quitté le FC Barcelone

Le FC Barcelone a opéré un nouveau changement majeur dans son milieu de terrain à la fin du mercato estival. Marc Casadó, l'un des leaders issus de La Masia, poursuivra sa carrière dans le club représentant la ville de La Corogne.

Le footballeur espagnol de 22 ans jouera dans sa nouvelle équipe sous forme de prêt pour une saison.

Option d'achat de 30 M€ et conditions du contrat

Aspects financiers de l'accord officiel entre les clubs :

Option d'achat : Selon le contrat de prêt, le club de La Corogne aura le droit d'acheter définitivement le joueur à la fin de la saison pour 30 millions d'euros ;

Contrat actuel avec le FC Barcelone : Le contrat principal du milieu de terrain avec les Catalans est valable jusqu'à l'été 2028 ;

Valeur marchande : Le portail prestigieux Transfermarkt estime la valeur actuelle du talent espagnol à 18 millions d'euros .

Statistiques de Casadó au Barça et progression

Place du jeune milieu de terrain dans l'équipe première :