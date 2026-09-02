Grand changement en Catalogne : pourquoi Casadó a quitté le FC Barcelone
Le FC Barcelone a opéré un nouveau changement majeur dans son milieu de terrain à la fin du mercato estival. Marc Casadó, l'un des leaders issus de La Masia, poursuivra sa carrière dans le club représentant la ville de La Corogne.
Le footballeur espagnol de 22 ans jouera dans sa nouvelle équipe sous forme de prêt pour une saison.
Option d'achat de 30 M€ et conditions du contrat
Aspects financiers de l'accord officiel entre les clubs :
Option d'achat : Selon le contrat de prêt, le club de La Corogne aura le droit d'acheter définitivement le joueur à la fin de la saison pour 30 millions d'euros ;
Contrat actuel avec le FC Barcelone : Le contrat principal du milieu de terrain avec les Catalans est valable jusqu'à l'été 2028 ;
Valeur marchande : Le portail prestigieux Transfermarkt estime la valeur actuelle du talent espagnol à 18 millions d'euros .
Statistiques de Casadó au Barça et progression
Place du jeune milieu de terrain dans l'équipe première :
Régularité sur la saison : Lors de la saison 2025/2026, Marc Casadó a disputé un total de 34 matchs toutes compétitions confondues avec l'équipe première des Blaugranas et a délivré 1 passe décisive ;
Objectif de temps de jeu régulier : En raison de la forte concurrence au milieu de terrain, la direction du FC Barcelone a préféré le prêter afin qu'il puisse jouer 90 minutes chaque semaine et renforcer son leadership.
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