Officiel : Le FC Barcelone se sépare de deux joueurs

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Officiel : Le FC Barcelone se sépare de deux joueurs

Le club catalan du FC Barcelone a pris des décisions importantes concernant les diplômés de La Masia lors de la dernière phase du mercato estival. Selon le communiqué officiel du club, deux joueurs prometteurs poursuivront leur carrière dans des championnats étrangers.

Le défenseur Álvaro Cortés a été transféré définitivement au club belge de l'Antwerp, tandis que le jeune milieu offensif Toni Fernández a été prêté à l'équipe italienne de Venise.

Álvaro Cortés à l'Antwerp : Conditions du contrat et statistiques

Détails de l'accord conclu avec le club belge :

  • Avantage pour le Barça : Les Catalans ont accepté le transfert permanent du défenseur central de 21 ans, tout en conservant un pourcentage sur une future revente potentielle ;

  • Temps de jeu : Cortés a disputé 1 match officielavec l'équipe première du FC Barcelone la saison dernière ;

  • Leadership au Barça B : Au cours de la saison 2025/2026, le défenseur a participé à 27 rencontres sous le maillot de l'équipe réserve (Barça Atlètic) et, malgré son poste, a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives.

Toni Fernández part en Italie : Clause de rachat

Le transfert du talent de 18 ans à Venise et les mesures de précaution du club :

  • Prêt et contrôle : La direction du FC Barcelone a prêté Toni Fernández au championnat italien. Parallèlement, le contrat inclut strictement une option de rachat (buy-back) ainsi qu'une clause de pourcentage sur tout transfert futur ;

  • Niveau de talent : L'ailier de 18 ans avait déjà réussi à faire ses débuts avec l'équipe première en Liga (1 match) ;

  • Efficacité en réserve : Fernández a disputé 24 matchs avec le Barça B, inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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