Des scientifiques alertent sur la baisse du taux d'oxygène dans les océans

Selon une étude publiée dans la revue Limnology and Oceanography, la désoxygénation — la diminution de l'oxygène dissous dans les océans, lacs et rivières du monde — atteint des niveaux critiques. Les experts proposent d'ajouter ce problème environnemental comme dixième limite planétaire aux neuf existantes. Si les tendances actuelles se poursuivent, les conséquences pourraient devenir irréversibles pour la génération actuelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les auteurs ont examiné le lien entre la perte d'oxygène et d'autres processus mondiaux. Le changement climatique, la dégradation de la biosphère, les cycles des nutriments et l'acidification des océans aggravent ce problème. Depuis l'ère industrielle, les océans ont absorbé plus de 90 % de l'excès de chaleur généré par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, ce qui a considérablement réduit la solubilité de l'oxygène dans l'eau.

Déficit en oxygène et ses conséquences

L'étude indique que la baisse de l'oxygène dissous n'est pas seulement causée par l'augmentation des températures, mais aussi par la pollution à l'azote et au phosphore issue de l'agriculture et de l'industrie. L'excès de nutriments stimule la prolifération des algues, dont la décomposition entraîne une consommation massive d'oxygène par les micro-organismes. Ce processus favorise la formation de composés toxiques et de gaz à effet de serre puissants.

Le manque d'oxygène dans les écosystèmes aquatiques affecte gravement les organismes vivants. La croissance, la reproduction et la survie de toutes les espèces marines, du zooplancton aux mollusques, en passant par les poissons et les coraux, sont menacées. Les experts soulignent que la baisse d'oxygène modifie le fonctionnement de la pompe à carbone biologique, impactant négativement tout l'écosystème marin.

Risques à long terme et plans futurs

Selon les scientifiques, les systèmes aquatiques ont une très longue « mémoire ». Même si les émissions de dioxyde de carbone étaient stoppées, la perte d'oxygène dans les océans pourrait se poursuivre pendant des siècles en raison de la chaleur accumulée et de la lente circulation des eaux. Si les émissions élevées de gaz à effet de serre persistent, le taux de désoxygénation des couches profondes devrait tripler d'ici la fin du siècle.

Les chercheurs demandent à ce que la désoxygénation ne soit plus considérée comme un problème local de qualité de l'eau, mais comme un processus mondial affectant le fonctionnement du système terrestre. Les priorités futures incluent l'extension de la surveillance de l'oxygène dans les eaux marines et douces, l'amélioration des modèles de prévision et l'étude approfondie de la résilience physiologique des organismes.