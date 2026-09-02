Fulham recrute une nouvelle pépite madrilène : pourquoi Manuel Ángel a choisi Londres

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Fulham recrute une nouvelle pépite madrilène : pourquoi Manuel Ángel a choisi Londres

Le Real Madrid poursuit sa politique traditionnelle concernant ses jeunes talents et envoie un autre espoir prometteur en Premier League. Le milieu de terrain de 22 ans, capitaine de l'équipe réserve du club merengue, Manuel Ángel est officiellement devenu un joueur de Fulham.

Le choix de la jeune star espagnole de rejoindre Londres a été largement influencé par la volonté personnelle d'Álvaro Arbeloa, récemment nommé entraîneur principal de Fulham.

4 millions d'euros et 50 % des droits : la stratégie classique de Madrid

Selon le prestigieux Marca les conditions financières et juridiques du transfert sont les suivantes :

  • Bénéfices et droits du Real : Le géant madrilène a perçu 4 millions d'euros pour le transfert du joueur de 22 ans. Parallèlement, le club a conservé 50 % des droits économiques du joueur (ce qui lui permet de le racheter à l'avenir ou de percevoir 50 % sur une future revente) ;

  • Contrat à long terme : Le club londonien a signé un contrat officiel avec le joueur jusqu'à l'été 2029. L'accord inclut également une option pour prolonger le contrat d'une année supplémentaire ;

  • Temps de jeu : La saison dernière, Manuel Ángel avait déjà disputé 4 matchs en Liga avec l'équipe première du Real Madrid.

Le facteur Arbeloa et l'appel de Londres

Importance sportive de l'accord :

  • Un mentor de confiance : Manuel est devenu le véritable leader et capitaine de la Castilla sous la direction d'Álvaro Arbeloa. Dès qu'Arbeloa a pris les rênes du club de Premier League, il a été l'un des premiers à faire venir son protégé en Angleterre ;

  • Une nouvelle étape en Premier League : En plus de renforcer le milieu de terrain de Fulham, le jeune joueur vise à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le rythme intense de la Premier League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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