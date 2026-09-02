Officiel : Le Borussia Dortmund recrute la pépite d'Arsenal

Le club londonien d'Arsenal a officiellement annoncé le prêt de son jeune milieu de terrain de 19 ans, l'un de ses plus grands espoirs, Ethan Nwaneri, au Borussia Dortmund. C'est ce qu'a communiqué le service de presse des « Gunners ».

Le club londonien est convaincu que cette jeune star gagnera un temps de jeu précieux en Bundesliga et poursuivra sa progression.

« Nous attendons avec intérêt ses prochaines étapes » : déclaration officielle d'Arsenal

Dans son communiqué, l'équipe londonienne a souhaité bonne chance au jeune milieu de terrain :

Vœux sincères du club : « Nous souhaitons à Ethan beaucoup de succès lors de son prêt au Borussia Dortmund et nous suivrons la suite de sa carrière avec grand intérêt » ;

Contrat professionnel : Le produit du centre de formation londonien avait signé son premier contrat professionnel avec le club en mars 2024, à l'âge de 17 ans.

Record en Premier League et parcours de Nwaneri

Ethan Nwaneri a déjà marqué l'histoire du football anglais moderne :

Détenteur d'un record historique : En entrant sur le terrain à seulement 15 ans et 181 jours, il a établi le record du plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League, ainsi que celui du plus jeune joueur d'Arsenal à avoir disputé un match officiel ;

Expérience à Marseille : Le joueur a passé la moitié de la saison dernière en prêt à l'Olympique de Marseille, disputant 11 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 1 passe décisive ;

Statistiques à Arsenal : Au cours de la saison écoulée, Ethan a participé à 12 rencontres avec l'équipe première du club londonien, marquant 1 but.

Le phénomène Dortmund : L'atelier des jeunes talents

Le choix du géant de la Bundesliga pour la prochaine étape de Nwaneri n'est pas un hasard :