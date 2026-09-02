L'histoire du football réécrite : le transfert d'Enzo Fernández entre dans le top 4 mondial

Le portail de statistiques et de transferts Transfermarkt a mis à jour son classement des achats les plus chers de l'histoire du football. Le transfert de Manchester Citydu champion du monde Enzo Fernández, en provenance de Chelsea, d'un montant de 145 millions d'euros s'est solidement installé à la 4e place de cette liste historique.

Ce montant égale celui déboursé il y a un an par Liverpool pour recruter l'attaquant Alexander Isak en provenance de Newcastle, et est officiellement enregistré comme l'achat le plus cher de l'histoire de l'équipe d'Enzo Maresca.

Analyse Transfermarkt : Les 10 transferts les plus chers de l'histoire du football

Classement des plus grosses transactions financières du football mondial :

Rang Joueur Club précédent Club actuel Montant du transfert 1 Neymar FC Barcelone PSG 222 M€ 2 Kylian Mbappé AS Monaco PSG 180 M€ 3 Ousmane Dembélé Borussia Dortmund FC Barcelone 148 M€ 4 Alexander Isak Newcastle Liverpool 145 M€ 4 Enzo Fernández Chelsea Manchester City 145 M€ 6 Morgan Rogers Aston Villa Chelsea 138 M€ 7 Elliot Anderson Nottingham Forest Manchester City 135 M€ 8 Philippe Coutinho Liverpool FC Barcelone 135 M€ 9 João Félix Benfica Atlético de Madrid 127,2 M€ 10 Jude Bellingham Borussia Dortmund Real Madrid 127 M€

Le nouveau record de Manchester City et la domination de la Premier League

Importance historique du transfert :