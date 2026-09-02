L'histoire du football réécrite : le transfert d'Enzo Fernández entre dans le top 4 mondial
Le portail de statistiques et de transferts Transfermarkt a mis à jour son classement des achats les plus chers de l'histoire du football. Le transfert de Manchester Citydu champion du monde Enzo Fernández, en provenance de Chelsea, d'un montant de 145 millions d'euros s'est solidement installé à la 4e place de cette liste historique.
Ce montant égale celui déboursé il y a un an par Liverpool pour recruter l'attaquant Alexander Isak en provenance de Newcastle, et est officiellement enregistré comme l'achat le plus cher de l'histoire de l'équipe d'Enzo Maresca.
Analyse Transfermarkt : Les 10 transferts les plus chers de l'histoire du football
Classement des plus grosses transactions financières du football mondial :
Rang
Joueur
Club précédent
Club actuel
Montant du transfert
1
Neymar
FC Barcelone
PSG
222 M€
2
Kylian Mbappé
AS Monaco
PSG
180 M€
3
Ousmane Dembélé
Borussia Dortmund
FC Barcelone
148 M€
4
Alexander Isak
Newcastle
Liverpool
145 M€
4
Enzo Fernández
Chelsea
Manchester City
145 M€
6
Morgan Rogers
Aston Villa
Chelsea
138 M€
7
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Manchester City
135 M€
8
Philippe Coutinho
Liverpool
FC Barcelone
135 M€
9
João Félix
Benfica
Atlético de Madrid
127,2 M€
10
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
127 M€
Le nouveau record de Manchester City et la domination de la Premier League
Importance historique du transfert :
Inégalé dans l'histoire des Citizens : Le montant de 145 millions d'euros en fait le transfert record absoludans l'histoire du club de Manchester City ;
La puissance financière de la Premier League : Une part importante des transferts figurant dans le top 10 mondial revient directement aux géants de la Premier League anglaise (Manchester City, Chelsea, Liverpool) ;
Deux stars de la Premier League dans le top 5 : Dans le classement mondial, Isak et Enzo Fernández ne sont devancés que par Neymar, Mbappé et Dembélé.
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