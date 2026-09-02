L'histoire du football réécrite : le transfert d'Enzo Fernández entre dans le top 4 mondial

·2·Sport
L'histoire du football réécrite : le transfert d'Enzo Fernández entre dans le top 4 mondial

Le portail de statistiques et de transferts Transfermarkt a mis à jour son classement des achats les plus chers de l'histoire du football. Le transfert de Manchester Citydu champion du monde Enzo Fernández, en provenance de Chelsea, d'un montant de 145 millions d'euros s'est solidement installé à la 4e place de cette liste historique.

Ce montant égale celui déboursé il y a un an par Liverpool pour recruter l'attaquant Alexander Isak en provenance de Newcastle, et est officiellement enregistré comme l'achat le plus cher de l'histoire de l'équipe d'Enzo Maresca.

Analyse Transfermarkt : Les 10 transferts les plus chers de l'histoire du football

Classement des plus grosses transactions financières du football mondial :

Rang

Joueur

Club précédent

Club actuel

Montant du transfert

1

Neymar

FC Barcelone

PSG

222 M€

2

Kylian Mbappé

AS Monaco

PSG

180 M€

3

Ousmane Dembélé

Borussia Dortmund

FC Barcelone

148 M€

4

Alexander Isak

Newcastle

Liverpool

145 M€

4

Enzo Fernández

Chelsea

Manchester City

145 M€

6

Morgan Rogers

Aston Villa

Chelsea

138 M€

7

Elliot Anderson

Nottingham Forest

Manchester City

135 M€

8

Philippe Coutinho

Liverpool

FC Barcelone

135 M€

9

João Félix

Benfica

Atlético de Madrid

127,2 M€

10

Jude Bellingham

Borussia Dortmund

Real Madrid

127 M€

Le nouveau record de Manchester City et la domination de la Premier League

Importance historique du transfert :

  • Inégalé dans l'histoire des Citizens : Le montant de 145 millions d'euros en fait le transfert record absoludans l'histoire du club de Manchester City ;

  • La puissance financière de la Premier League : Une part importante des transferts figurant dans le top 10 mondial revient directement aux géants de la Premier League anglaise (Manchester City, Chelsea, Liverpool) ;

  • Deux stars de la Premier League dans le top 5 : Dans le classement mondial, Isak et Enzo Fernández ne sont devancés que par Neymar, Mbappé et Dembélé.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Achat sensationnel au Brésil : quel club Ronaldo et Roberto Carlos ont-ils racheté ?Achat sensationnel au Brésil : quel club Ronaldo et Roberto Carlos ont-ils racheté ?Aujourd'hui, 08:28Fulham recrute une nouvelle pépite madrilène : pourquoi Manuel Ángel a choisi LondresFulham recrute une nouvelle pépite madrilène : pourquoi Manuel Ángel a choisi LondresAujourd'hui, 08:26Officiel : Manchester City bat le record de transfert de la PL en recrutant Enzo Fernández !Officiel : Manchester City bat le record de transfert de la PL en recrutant Enzo Fernández !Aujourd'hui, 08:22Manchester United s'intéresse à Rayan Aït-Nouri à la fermeture du mercatoManchester United s'intéresse à Rayan Aït-Nouri à la fermeture du mercatoAujourd'hui, 02:13Pourquoi Oliveira a-t-il refusé le combat ? Tsarukyan révèle les coulisses de son duel contre RuffyPourquoi Oliveira a-t-il refusé le combat ? Tsarukyan révèle les coulisses de son duel contre RuffyAujourd'hui, 00:03Première décision après le KO : Moses Itauma affrontera-t-il à nouveau Filip Hrgovic ?Première décision après le KO : Moses Itauma affrontera-t-il à nouveau Filip Hrgovic ?Hier, 23:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire