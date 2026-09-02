Un touriste emprisonné pour avoir caché un diamant de 200 000 dollars dans sa bouche

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Un touriste emprisonné pour avoir caché un diamant de 200 000 dollars dans sa bouche

À Singapour, un touriste étranger ayant tenté de voler une pierre précieuse a été condamné à une peine de prison par un tribunal. Il avait caché un diamant d'une valeur de près de 200 000 dollars dans sa bouche pour le sortir discrètement d'une bijouterie.

C'est ce que The Straits Times a rapporté.

Il a été indiqué que le 1er septembre, un tribunal de Singapour a condamné le touriste étranger pour un vol d'une très grande ampleur à deux ans et quatre mois d'emprisonnement. Ce crime inhabituel a eu lieu dans l'une des bijouteries les plus prestigieuses et luxueuses de la ville.

Le criminel est entré dans le magasin comme un client ordinaire, feignant l'intention d'acheter des bijoux précieux. Pendant que le vendeur lui présentait divers articles, l'homme a profité d'un moment d'inattention du personnel.

Saisissant cette occasion, il a secrètement pris le diamant d'une valeur de près de 200 000 dollars et l'a caché dans sa bouche. Il prévoyait ainsi de faire sortir la pierre précieuse du magasin.

Cependant, son plan a échoué. Le personnel du magasin a rapidement remarqué la disparition du diamant et a pris des mesures pour empêcher le suspect de quitter le bâtiment. Ils ont surveillé les sorties jusqu'à l'arrivée de la police.

L'individu arrêté a d'abord nié les faits. Néanmoins, les forces de l'ordre ont envoyé le suspect pour un examen médical afin de déterminer s'il possédait la pierre précieuse.

Lors de l'examen, une radiographie a révélé la présence d'un corps étranger dans son système digestif. C'est ainsi que la police a confirmé que le suspect avait caché le diamant.

Plus tard, la pierre précieuse a été récupérée par voie naturelle. Après cela, le criminel a avoué ses actes devant le tribunal.

En conséquence, le tribunal de Singapour a qualifié son crime et lui a infligé une peine de deux ans et quatre mois de prison . Cet incident a attiré l'attention comme l'un des cas de vol les plus insolites utilisant une méthode de dissimulation inhabituelle.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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