Officiel : Manchester City bat le record de transfert de la PL en recrutant Enzo Fernández !
Le milieu de terrain du Chelsea FC et de l'équipe nationale d'Argentine, champion du monde, Enzo Fernández est officiellement un joueur de Manchester City. Ce transfert entre dans l'histoire comme l'un des plus chers de la Premier League.
L'équipe de Guardiola a déboursé la somme colossale de 125 millions de livres sterling (environ 146 millions d'euros) pour la superstar de 25 ans. Ce montant égale le record de transfert de la PL établi par Alexander Isak lors de son passage de Newcastle à Liverpool.
Un contrat historique et un nouveau défi
Détails de l'accord entre Enzo Fernández et les « Citizens » :
Contrat de cinq ans : Le joueur a signé un contrat à long terme avec le club mancunien jusqu'en 2029 ;
Record de Premier League : Le montant du transfert de 125 millions de livres sterling est enregistré comme le plus élevé de l'histoire de la PL (ex-aequo avec Isak) ;
Performance la saison dernière : Le champion du monde a disputé 36 matchs de PL avec Chelsea, inscrivant 10 buts et délivrant 4 passes décisives .
…