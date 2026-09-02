Officiel : Manchester City bat le record de transfert de la PL en recrutant Enzo Fernández !

Le milieu de terrain du Chelsea FC et de l'équipe nationale d'Argentine, champion du monde, Enzo Fernández est officiellement un joueur de Manchester City. Ce transfert entre dans l'histoire comme l'un des plus chers de la Premier League.

L'équipe de Guardiola a déboursé la somme colossale de 125 millions de livres sterling (environ 146 millions d'euros) pour la superstar de 25 ans. Ce montant égale le record de transfert de la PL établi par Alexander Isak lors de son passage de Newcastle à Liverpool.

Un contrat historique et un nouveau défi

Détails de l'accord entre Enzo Fernández et les « Citizens » :