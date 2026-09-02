Achat sensationnel au Brésil : quel club Ronaldo et Roberto Carlos ont-ils racheté ?

Le duo légendaire qui a marqué une époque du football mondial avec l'équipe nationale du Brésil et le Real Madrid — Ronaldo et Roberto Carlos ont franchi une étape financière inattendue. Un consortium d'investisseurs dirigé par les deux anciennes stars a officiellement acquis l'Inter de Limeira à hauteur de 80 % des parts, club évoluant en troisième division nationale (Série C).

Cet accord d'investissement est perçu comme une grande sensation, non seulement par les supporters du club, mais par toute la communauté du football sud-américain.

80 millions de dollars et un plan stratégique sur 10 ans

La composition des engagements financiers du consortium dirigé par les joueurs légendaires :

Volume d'investissement : Ronaldo et Roberto Carlos prévoient d'allouer un total de 454 millions de réaux brésiliens (environ 80 millions de dollars US) au cours des 10 prochaines années pour développer les infrastructures, l'académie et l'effectif du club ;

Part de contrôle : Les investisseurs ont acquis 80 % des actions du club afin de prendre le contrôle total de la gestion de l'équipe ;

Objectif principal : Assurer la stabilité financière du club, éliminer les dettes et, surtout, faire monter l'équipe en Série A brésilienne (division d'élite) dans les plus brefs délais.

113 ans d'histoire : quel genre d'équipe est l'Inter de Limeira ?

Les racines historiques du club au centre du nouveau projet :