Mise à jour du classement UFC : quelle place pour Ramazon Temirov et son prochain adversaire ?
Selon le classement officiel publié par l'UFC, notre compatriote Ramazon Temirov conserve sa 7e place dans la division. La concurrence s'intensifie parmi les combattants figurant dans le top 15 de cette catégorie de poids.
De plus, en raison du prochain combat de notre compatriote, les positions voisines dans ce classement sont au centre de l'attention des fans ouzbeks.
Leaders de la catégorie et classement Top 15
Le classement officiel mis à jour présente la situation suivante :
Rang
Combattant
Palmarès (Record)
Changement
C
Joshua Van (Champion)
17-2
—
1
Alexandre Pantoja
30-6
—
2
Manel Kape
21-7
—
3
Brandon Royval
17-8
—
4
Tatsuro Taira
16-1
—
5
Asu Almabayev
24-3
—
6
Lone Kavanagh
9-0
—
7
Ramazon Temirov
18-3
—
8
Kyoji Horiguchi
33-5
—
9
Amir Albazi
17-2
—
10
Brandon Moreno
22-9-2
—
11
Su Mudaerji
20-7
+2
12
Mitch Raposo
9-2
—
13
Rei Tsuruya
12-1
Nouveau (NR)
14
Charles Johnson
17-7
—
15
Alessandro Costa
14-5
—
À l'approche du choc Temirov vs Kavanagh
Points clés du classement et intrigue du combat à venir :
Ramazon Temirov à la 7e place : Notre compatriote défend fermement sa position dans le Top 10 ;
L'adversaire à la 6e place : Le futur adversaire de Temirov, le combattant anglais invaincu Lone Kavanagh, est classé juste devant lui, à la 6e place. Le duel entre ces deux leaders est prévu pour le 24 octobre de cette année ;
Progression des combattants asiatiques : Le Chinois Su Mudaerji a progressé de deux places pour atteindre la 11e position, tandis que le jeune talent japonais Rei Tsuruya fait son entrée dans le Top 15 à la 13e place ;
Un représentant du Kazakhstan dans le Top 5 : Le Kazakh Asu Almabayev clôture le top 5.
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