Mise à jour du classement UFC : quelle place pour Ramazon Temirov et son prochain adversaire ?

Selon le classement officiel publié par l'UFC, notre compatriote Ramazon Temirov conserve sa 7e place dans la division. La concurrence s'intensifie parmi les combattants figurant dans le top 15 de cette catégorie de poids.

De plus, en raison du prochain combat de notre compatriote, les positions voisines dans ce classement sont au centre de l'attention des fans ouzbeks.

Leaders de la catégorie et classement Top 15

Le classement officiel mis à jour présente la situation suivante :

Rang Combattant Palmarès (Record) Changement C Joshua Van (Champion) 17-2 — 1 Alexandre Pantoja 30-6 — 2 Manel Kape 21-7 — 3 Brandon Royval 17-8 — 4 Tatsuro Taira 16-1 — 5 Asu Almabayev 24-3 — 6 Lone Kavanagh 9-0 — 7 Ramazon Temirov 18-3 — 8 Kyoji Horiguchi 33-5 — 9 Amir Albazi 17-2 — 10 Brandon Moreno 22-9-2 — 11 Su Mudaerji 20-7 +2 12 Mitch Raposo 9-2 — 13 Rei Tsuruya 12-1 Nouveau (NR) 14 Charles Johnson 17-7 — 15 Alessandro Costa 14-5 —

À l'approche du choc Temirov vs Kavanagh

Points clés du classement et intrigue du combat à venir :