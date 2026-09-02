Un smartphone compact en test avec une batterie record de 8000 mAh

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Un smartphone compact en test avec une batterie record de 8000 mAh

Le marché des smartphones s'apprête à accueillir un appareil inédit combinant un châssis compact et une batterie haute capacité. Selon l'insider Digital Chat Station, les fabricants préparent un record pour intégrer une batterie immense dans un format réduit. Cela offrira aux utilisateurs un équilibre entre compacité et autonomie prolongée. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Il s'avère que le futur smartphone sera équipé d'un écran compact de 6,36 pouces. Aujourd'hui, cette taille d'écran est considérée comme le format le plus ergonomique pour une utilisation à une main. Malgré cela, il est rapporté que l'appareil intégrera une capacité interne impressionnante : une batterie de 8000 mAh.

Une puissance immense dans un boîtier compact

Actuellement, les modèles de 6,36 pouces sur le marché sont généralement équipés de batteries de 4500-5000 mAh. Le nouvel appareil devrait bouleverser ces standards. Selon la source, il s'agira d'un record absolu pour des gadgets dotés d'un si petit écran.

L'arrivée d'une telle batterie pourrait permettre aux utilisateurs d'utiliser leur appareil pendant deux, voire trois jours sans recharge. Cette technologie sera sans aucun doute une innovation majeure, surtout pour les voyageurs fréquents et les utilisateurs intensifs.

Capacités photographiques avancées

Les caractéristiques techniques ne se limitent pas à la batterie. L'insider souligne que le smartphone vise également d'excellents résultats en photographie. Le fabricant prévoit d'y intégrer deux capteurs de 200 MP.

De plus, l'appareil photo principal sera doté d'un grand capteur au format optique 1/1,4 pouce. Cette combinaison technologique garantira non seulement une haute définition, mais permettra également de prendre des photos de qualité en basse lumière.

La date de présentation officielle et la marque restent pour l'instant secrètes. Cependant, ces innovations indiquent que le marché des flagships compacts et des appareils de milieu de gamme connaîtra des changements majeurs dans un avenir proche.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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