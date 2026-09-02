Des femmes astronautes ont travaillé près de sept heures dans l'espace

Une nouvelle sortie a été effectuée à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour accomplir des tâches techniques cruciales. Sophie Adenot, représentante de l'Agence spatiale européenne, et l'astronaute de la NASA Jessica Meir ont effectué une sortie dans l'espace, terminant avec succès des opérations complexes pendant près de sept heures. Selon ixbt.com, cette mission est essentielle pour moderniser l'infrastructure de la station spatiale et préparer les recherches futures. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Il est rapporté que le travail total des femmes astronautes dans l'espace a duré exactement 6 heures et 49 minutes. Durant ce laps de temps, elles ont résolu plusieurs problèmes techniques et installé des équipements nécessaires aux futures opérations. La modernisation de l'infrastructure de l'ISS est considérée comme l'un des facteurs clés pour assurer la sécurité et l'efficacité des vols spatiaux modernes.

Principales tâches accomplies et mises à jour techniques

L'une des missions les plus responsables effectuées dans le cadre de cette sortie a été le remplacement du rétroréflecteur sur le module Harmony. Cet appareil servira de point de repère crucial pour les systèmes de navigation lors des futures approches et amarrages des vaisseaux à la station. De plus, les spécialistes ont installé des équipements spécifiques pour les systèmes de transmission de données de la station.

Par ailleurs, une caméra haute résolution située sur la structure de la station a été remplacée par une nouvelle. L'une des tâches spécifiques des astronautes consistait à préparer minutieusement le radiateur du spectromètre magnétique Alpha pour les futures opérations de maintenance. Ces instruments scientifiques sont d'une grande importance pour l'étude des rayons cosmiques et la découverte des mystères de l'univers.

Réalisations personnelles des astronautes expérimentées

Cette sortie a été riche en jalons professionnels pour les deux participantes. Pour Sophie Adenot, il s'agissait de sa troisième opération réussie dans l'espace. Rappelons qu'elle avait déjà été reconnue comme la première femme française à avoir réalisé une opération aussi complexe dans l'histoire.

Pour la spécialiste américaine expérimentée Jessica Meir, il s'agissait de sa septième sortie spatiale. Ce chiffre lui a permis d'atteindre la troisième place au classement des femmes astronautes de la NASA ayant effectué le plus grand nombre de sorties dans l'espace. De tels travaux techniques complexes à bord de l'ISS démontrent une fois de plus le potentiel de l'humanité dans la conquête de l'espace.