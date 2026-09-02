Romano annonce le nouveau club de la star de Manchester City, Claudio Echeverri !

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Romano annonce le nouveau club de la star de Manchester City, Claudio Echeverri !

Le géant portugais, le Benfica Lisbonne, a frappé un grand coup lors de ce mercato. Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, les « Aigles » ont trouvé un accord complet avec Manchester Citypour le transfert du milieu offensif Claudio Echeverri.

Le prodige argentin de 20 ans est attendu dans la capitale portugaise dès aujourd'hui pour finaliser les formalités et passer sa visite médicale.

Détails de l'accord : Prêt, prise en charge du salaire et option d'achat

Conditions financières et juridiques de l'accord entre les parties :

  • Formule de prêt et salaire : Echeverri rejoint Benfica sous forme de prêt, avec un point clé : le club lisboète prendra en charge l'intégralité du salaire annuel du joueur ;

  • Option d'achat : Le contrat inclut une clause officielle permettant à Benfica d'acheter le joueur définitivement plus tard (le montant exact du transfert n'a pas encore été révélé) ;

  • Une opération rapide : Tous les détails de l'accord ont été réglés et l'annonce officielle du transfert est attendue dans les prochaines heures.

Le parcours du « nouveau Messi »

Les étapes de Claudio Echeverri au sein du système des « Cityzens » et sur les terrains européens :

  • Le tremplin River Plate : Manchester Citya recruté le talentueux joueur en janvier 2024 en provenance du club argentin de River Plate, mais l'a laissé une saison supplémentaire dans son club formateur ;

  • Prêts en Europe : Ces dernières années, le meneur de jeu argentin a acquis de l'expérience en Allemagne avec le Bayer Leverkusen et en Liga espagnole avec Gérone ;

  • Le tremplin lisboète : Considéré comme l'une des meilleures écoles d'Europe pour transformer des talents en stars mondiales, Benfica devrait être le terrain idéal pour qu'Echeverri devienne un titulaire indiscutable.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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