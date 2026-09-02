Officiel : L'UFC annonce le combat principal d'un grand tournoi à Las Vegas

L'arène UFC Apex de Las Vegas accueillera un affrontement intense. Selon le communiqué officiel, deux combattants de haut niveau sur une série de victoires s'affronteront dans un marathon de 5 rounds pour déterminer le nouveau prétendant de la division.

État des combattants et séries de victoires

Les deux athlètes arrivent au combat dans la meilleure forme de leur carrière :

La série et les compétences en grappling de Brendan Allen : Le combattant américain enregistre une série de 3 victoires consécutives . Il a battu Edmen Shahbazyan pour la dernière fois en juin par décision unanime des juges ; Allen est au sommet non seulement en MMA, mais aussi en grappling — il est champion dans la catégorie des moins de 90 kg ACBJJ All-stars . Lors de la compétition tenue à Istanbul le 30 août, il a défendu son titre avec succès en battant le Russe Magomedrasul Gasanov avant la limite (par heel hook ).

La progression réussie de Christian Leroy Duncan : Le combattant britannique a surmonté le plus grand test de sa carrière et a enchaîné 5 victoires ; En juillet, Duncan a fait un pas audacieux vers l'élite de la division en dominant l'expérimenté Jared Cannonier par décision unanime.



Classements et chemin vers le titre

Positions actuelles et importance du combat :