1 contre 6 dans l'octogone : Makhmud Muradov accepte un combat sensationnel !
L'Ouzbek le célèbre combattant d'arts martiaux mixtes Makhmud Muradov a pris une décision qui stupéfie les fans de sports de combat du monde entier. L'ancien combattant de l'UFC affrontera six adversaires en même temps lors d'un tournoi organisé à Prague, en République tchèque.
Ce combat exotique et dangereux, prévu pour le 31 octobre, sera l'événement principal de la soirée.
1 contre 6 : Quel est le format du combat et qui sont les adversaires ?
Détails de l'affrontement inhabituel annoncés par les organisateurs du tournoi G MMA 1 Samhain :
Composition des adversaires : Muradov affrontera dans l'octogone le célèbre combattant tchèque Diego Kotlar ainsi que 5 autres athlètes ;
Affrontement simultané : Il est prévu que notre compatriote fasse face aux attaques des 6 adversaires simultanément, et non successivement ;
Règles : Le combat se déroulera selon les règles officielles des arts martiaux mixtes (MMA).
Le plus gros cachet de sa carrière
Makhmud Muradov a expliqué pourquoi il a accepté cette proposition risquée :
Revenu record : L'Ouzbek a révélé que ce combat contre 6 personnes lui rapportera le plus gros cachet financier de sa carrière professionnelle ;
L'événement phare : Ce spectacle vise à attirer l'attention des fans à Prague et des médias internationaux, et devrait devenir l'un des événements les plus controversés d'octobre.
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