1 contre 6 dans l'octogone : Makhmud Muradov accepte un combat sensationnel !

L'Ouzbek le célèbre combattant d'arts martiaux mixtes Makhmud Muradov a pris une décision qui stupéfie les fans de sports de combat du monde entier. L'ancien combattant de l'UFC affrontera six adversaires en même temps lors d'un tournoi organisé à Prague, en République tchèque.

Ce combat exotique et dangereux, prévu pour le 31 octobre, sera l'événement principal de la soirée.

1 contre 6 : Quel est le format du combat et qui sont les adversaires ?

Détails de l'affrontement inhabituel annoncés par les organisateurs du tournoi G MMA 1 Samhain :

Composition des adversaires : Muradov affrontera dans l'octogone le célèbre combattant tchèque Diego Kotlar ainsi que 5 autres athlètes ;

Affrontement simultané : Il est prévu que notre compatriote fasse face aux attaques des 6 adversaires simultanément, et non successivement ;

Règles : Le combat se déroulera selon les règles officielles des arts martiaux mixtes (MMA).

Le plus gros cachet de sa carrière

Makhmud Muradov a expliqué pourquoi il a accepté cette proposition risquée :