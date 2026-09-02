Le défenseur espagnol Alvaro González, ancien coéquipier au club saoudien d'Al-Nassr, a partagé des souvenirs intéressants sur la légende portugaise Cristiano Ronaldo. Comme le rapporte Goal.com, le joueur expérimenté a souligné que les qualités humaines simples du quintuple Ballon d'Or en dehors du terrain contrastent fortement avec son approche compétitive en match. Ces réflexions sont significatives car elles révèlent la véritable personnalité de la star loin des projecteurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Radio MARCA, Alvaro González a partagé ses impressions sur la période où il a évolué aux côtés de Cristiano Ronaldo. Selon lui, l'attaquant portugais se montre comme une personne simple, sincère et toujours prête à aider ses coéquipiers. González a ajouté que cette caractéristique a été confirmée non seulement par lui-même, mais aussi par d'autres joueurs qui les connaissent tous les deux.

Un tournant sur le terrain

Cependant, il a été souligné que dès qu'il franchit la ligne de touche, Cristiano Ronaldo se transforme complètement. Selon la description d'Alvaro González, le buteur portugais devient un véritable compétiteur acharné, un prédateur assoiffé de victoire sur le terrain. Son travail acharné à l'entraînement et son intensité dans les duels physiques ont eu un impact indéniable sur toute l'équipe.

Le défenseur a rappelé que des duels physiques intenses avaient souvent lieu lors des séances d'entraînement. Malgré cela, ces moments de tension étaient immédiatement oubliés après l'entraînement, se terminant par des moments de détente dans le jacuzzi et des plaisanteries, ce qui a contribué à maintenir une atmosphère saine entre les joueurs.

Héritage historique et objectifs futurs

Au cours de la saison 2022-23, le duo a disputé un total de 11 matchs toutes compétitions confondues, remportant 6 victoires. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui âgé de 41 ans et sous contrat avec Al-Nassr jusqu'en juin 2027, se dirige courageusement vers l'objectif historique des 1 000 buts en carrière professionnelle. Jusqu'à présent, il a marqué 978 buts en 1 333 matchs officiels.

Selon son ancien coéquipier, des athlètes exceptionnels comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi resteront à jamais dans l'histoire du football grâce à leur travail acharné et leur soif de victoire. Leur professionnalisme, tant sur le terrain qu'en dehors, continue de servir d'exemple important pour les jeunes footballeurs.