River Plate réalise un profit multimillionnaire sur le transfert d'Enzo Fernández

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River Plate réalise un profit multimillionnaire sur le transfert d'Enzo Fernández

River Plate, l'un des fleurons du football argentin, s'apprête une fois de plus à réaliser un profit financier important. Selon Goal.com, le transfert record du milieu de terrain Enzo Fernández de Chelsea à Manchester City garantit des millions d'euros dans les caisses du club de Buenos Aires. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte le média.

Il s'avère que la valeur du transfert du joueur de 25 ans a battu le record britannique, atteignant 125 millions de livres sterling. Grâce à cette transaction colossale, River Plate recevra également sa part conformément aux règles du mécanisme de solidarité de la FIFA.

Succès financier et indemnités de solidarité

Selon le journal Olé, les géants argentins recevront environ 3,37 % de cette somme de transfert, soit précisément environ 4,92 millions d'euros. Ce montant sera versé par tranches, conformément au calendrier de paiement convenu entre les deux clubs de Premier League.

Ces fonds devraient permettre à River Plate de couvrir presque entièrement les obligations financières liées au contrat de prêt de l'attaquant Lucas Beltrán. La direction du club se réjouit de récolter à nouveau les fruits de l'efficacité de son centre de formation.

Des revenus massifs issus des transferts européens

Depuis qu'Enzo Fernández a rejoint l'Europe en 2022, son ancien club a généré un total d'environ 60 millions d'euros grâce à son ancien joueur. Auparavant, l'ancien président du club, Jorge Brito, avait eu l'excellente idée de conserver 25 % sur la revente lors de la vente du joueur à Benfica pour 18 millions d'euros.

À l'époque, cette clause intelligente avait porté ses fruits lors de l'achat de 121 millions d'euros par Chelsea, renflouant les caisses du club. Avec ce nouveau transfert, le revenu total généré par Fernández pour River Plate atteint 57,12 millions d'euros.

Les plans de Manchester City et un nouveau défi

De son côté, Manchester City a commencé à intégrer Enzo Fernández et une autre recrue estivale, Elliot Anderson, pour renforcer son effectif. Le meneur de jeu argentin expérimenté pourrait faire ses débuts dès ce week-end contre Coventry City, si les formalités d'enregistrement sont finalisées à temps.

La direction de l'Etihad Stadium espère que ce transfert donnera un nouvel élan à la lutte pour les trophées majeurs lors de la saison 2026/27. Les performances d'Enzo Fernández dans sa nouvelle équipe et les aspects financiers de son transfert restent au centre de l'attention du monde du football.

Enzo FernándezManchester CityRiver PlateTransfertPremier League
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Jahongir Tursunov
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