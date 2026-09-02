Claudio Echeverri quitte Manchester City pour Benfica

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Claudio Echeverri quitte Manchester City pour Benfica

Le milieu de terrain de Manchester City, Claudio Echeverri, est arrivé à Lisbonne pour poursuivre sa carrière au sein du club portugais de Benfica. Selon les informations relayées par A Bola, le talentueux joueur de 20 ans défendra les couleurs de l'équipe portugaise sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat incluse dans l'accord. Ce transfert est considéré comme une étape cruciale dans la progression du jeune Argentin sur les pelouses européennes. C'est ce que rapporte Goal.com indique.

Arrivé à Lisbonne mardi soir, le milieu offensif devrait passer sa visite médicale et signer son contrat officiel sous peu. La direction de Benfica s'efforce de finaliser toutes les formalités rapidement afin d'inscrire le joueur sur la liste UEFA pour les prochaines rencontres de Ligue Europa. L'entraîneur de l'équipe, Marco Silva, voit en ce jeune joueur une pièce maîtresse de son effectif.

Conseils de stars et raisons du transfert

Claudio Echeverri, qui a signé un contrat de quatre ans et demi avec Manchester City en janvier 2024, a déjà été prêté au Bayer Leverkusen et à Gérone. À son arrivée au Portugal, il a admis avoir consulté ses coéquipiers de Manchester City, Rúben Dias et Bernardo Silva, ainsi que l'entraîneur Marco Silva, au sujet de ce transfert. Il est intéressant de noter que Rúben Dias et Bernardo Silva sont d'anciens joueurs formés au Benfica.

Le joueur argentin, surnommé "El Diablito", n'a pas caché sa joie de rejoindre l'un des plus grands clubs du Portugal. Il ambitionne de suivre les traces de ses compatriotes ayant marqué l'histoire du club et de contribuer à la conquête de nouveaux titres. Echeverri a souligné que c'est après avoir discuté avec l'entraîneur et d'anciens joueurs de Benfica qu'il a pris cette décision.

Rôle tactique

Dans sa nouvelle équipe, Claudio Echeverri devrait évoluer principalement au centre du terrain, au poste de milieu offensif numéro 10. Ce rôle était occupé jusqu'à récemment par Georgiy Sudakov, et le jeune Argentin renforcera sans aucun doute les options offensives de Benfica. Sa vision de jeu et sa capacité à prendre des décisions rapides correspondent parfaitement au schéma tactique de Marco Silva.

La direction et les supporters de Benfica fondent de grands espoirs sur ce jeune talent. Les matchs de Ligue Europa et du championnat national seront une excellente occasion pour Echeverri de démontrer pleinement son potentiel et de se faire un nom dans le football européen avant un éventuel retour à Manchester City.

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Jahongir Tursunov
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