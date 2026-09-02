Le géant pétrolier chinois « rafle » le brut russe : les raffineries privées à court d'approvisionnement

Sinopec, l'entreprise publique chinoise et l'une des plus grandes sociétés de raffinage au monde, achète du pétrole russe à un rythme sans précédent. Cette activité intense du géant chinois sur le marché a provoqué une flambée des prix du brut russe et a considérablement réduit les volumes livrés aux raffineries indépendantes et privées du pays.

Matières premières bon marché et profits élevés : pourquoi le pétrole russe ?

Selon Reuters, le pétrole russe, nettement moins cher que les variétés alternatives du Moyen-Orient, du Brésil ou d'Afrique de l'Ouest, confère à Sinopec un avantage financier considérable.

Après l'assouplissement par le gouvernement chinois des restrictions sur l'exportation de carburant, la compagnie d'État raffine ce brut bon marché pour réaliser des bénéfices supplémentaires sur le marché intérieur et accélérer l'exportation de produits finis à haute valeur ajoutée. De plus, le brut russe est devenu une source clé pour compenser les perturbations de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Accords conclus un mois à l'avance et prime de 10 $

Les négociants internationaux en pétrole notent que le processus d'achat de brut pour octobre a été clôturé beaucoup plus tôt que d'habitude, dès le mois d'août. Sinopec se concentre principalement sur l'ESPO, la variété d'exportation phare de la Russie :

Accord sur la variété ESPO : Le groupe chinois a acheté entre 10 et 15 cargaisons de pétroliers pour livraison en octobre, soit entre 235 000 et 353 000 barils par jour ;

Autres directions : En incluant la variété Sokol extraite de Sakhaline et le pétrole de l'Oural expédié depuis les ports européens, le total des achats dépasse 20 cargaisons importantes ;

Bond des prix : Sous la forte pression de la demande du monopole d'État, la prime payée pour le pétrole russe a soudainement augmenté de 10 dollars par baril.

Les raffineries privées évincées du marché

Sun Jianan, analyste chez Energy Aspects, souligne que cette manœuvre du géant public a mis les petites entreprises privées chinoises dans une situation difficile. « Sinopec continue d'acheter massivement du pétrole russe pour compenser les pertes d'approvisionnement du Moyen-Orient. Cela fait grimper les prix du marché et provoque une rupture brutale d'approvisionnement pour les raffineries indépendantes », déclare l'expert.

Ce commerce énergétique massif entre la Chine et la Russie permet à Pékin d'accroître sa puissance industrielle grâce à une énergie bon marché dans le contexte des sanctions occidentales, et à Moscou de maintenir un flux de trésorerie stable sur le plus grand marché d'Asie.

Selon vous, quel impact ces achats massifs de pétrole russe par les entreprises d'État chinoises auront-ils sur les prix du marché mondial et sur l'efficacité des sanctions occidentales ? Partagez vos réflexions dans les commentaires !