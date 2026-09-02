Le système de sécurité énergétique allemand a été gravement touché par deux actes de sabotage ciblés survenus simultanément dans des régions opposées du pays. Les actions menées par des inconnus ont provoqué l'arrêt de deux grandes centrales électriques au charbon. En conséquence, une pénurie d'électricité brève mais intense a frappé le pays, faisant grimper le prix du déséquilibre jusqu'à 5 000 euros par MWh.

Attaques en Rhénanie et en Allemagne de l'Est : comment les entreprises ont-elles été arrêtées ?

Selon les informations fournies par Bloomberg, les incidents semblent être des sabotages soigneusement planifiés :

Sabotage à l'Ouest : L'incident le plus important de l'Allemagne a eu lieu dans la région de Rhénanie, centre industriel du pays. Des inconnus ont délibérément jeté des câbles sur une ligne électrique aérienne, provoquant un court-circuit. En conséquence, cinq blocs énergétiques d'une centrale au charbon appartenant à RWE, d'une capacité totale de 4,2 GW, ont été automatiquement déconnectés du réseau. Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul, a fermement condamné la situation : « C'est intentionnel. Quiconque commet un tel acte attaque directement notre État ».

Explosions à l'Est : Le même matin, dans l'est de l'Allemagne, des inconnus ont endommagé plusieurs lignes à haute tension à l'aide d'engins explosifs artisanaux. En conséquence, le fonctionnement de la centrale au charbon LEAG à Jänschwalde a été temporairement perturbé.

Les autorités allemandes enquêtent sur les liens entre ces deux événements. L'enquête examine actuellement les pistes du sabotage par des États étrangers, des activités d'organisations extrémistes de gauche et du terrorisme.

Accusations de Berlin et réponse de Poutine : « Un masque pour une crise interne »

Les responsables berlinois s'abstiennent pour l'instant de porter des accusations directes, bien qu'ils aient précédemment accusé Moscou sans preuves lorsque des drones ont été détectés près d'avions cargo transportant des armes à l'aéroport de Leipzig.

Le président russe Vladimir Poutine a réagi aux urgences énergétiques en Allemagne et aux accusations anti-russes lors d'une conférence de presse à Bichkek :

« Je pense que de telles actions des autorités allemandes sont avant tout liées à la situation politique intérieure du pays. La position politique du chancelier est très complexe, il a perdu la confiance de ses citoyens. La raison en est qu'au lieu de défendre les intérêts nationaux, il les brade : il y a des erreurs évidentes dans l'économie, des entreprises ferment, des emplois sont supprimés, le niveau de vie baisse. Pour justifier ces problèmes, il n'y a plus que le masque de la lutte contre une « Russie agressive » ».

Poutine a également rappelé que la Russie avait été accusée de l'explosion des gazoducs Nord Stream, ajoutant qu'il est logiquement évident qu'une partie intéressée par la vente de gaz à l'Europe ne ferait pas exploser ses propres infrastructures.

En Allemagne, première économie européenne, ces sabotages contre des infrastructures critiques montrent à quel point l'industrie et la sécurité énergétique du pays se sont affaiblies.

Selon vous, quelles forces se cachent derrière ces actes de sabotage dans le système énergétique allemand : des rivaux géopolitiques extérieurs ou des groupes extrémistes mécontents de la politique énergétique verte du pays ? Laissez vos réflexions dans les commentaires !