Nursulton Ruziboev fait une déclaration ouverte avant son grand combat du 5 septembre

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Nursulton Ruziboev fait une déclaration ouverte avant son grand combat du 5 septembre

Notre compatriote, qui montera dans l'octogone lors du prochain tournoi prestigieux de l'UFC qui se tiendra le 5 septembre à Paris, en France, Nursulton Ruziboev s'est exprimé pour la première fois en détail sur les coulisses de son affrontement contre la star britannique Michael «Venom» Page. L'Ouzbek combattant a parlé ouvertement de l'organisation de ce combat, du style inhabituel de son adversaire et d'une coïncidence intéressante survenue il y a un an.

«Mon appel à l'UFC n'est pas resté sans réponse»

Ruziboev a souligné qu'immédiatement après la fin de son dernier combat, il avait exigé de la direction de la ligue l'opportunité d'affronter les meilleurs combattants du classement :

«C'est vrai, après mon dernier combat, j'ai demandé un adversaire du top 15. L'UFC m'a immédiatement donné Michael Page. J'en suis très heureux. Si Dieu le veut, samedi, j'essaierai de montrer aux fans un combat beau et significatif».

«Observation depuis le Bellator : le style inconfortable de Page»

Nursulton ne considère pas le combattant britannique comme un simple adversaire de plus. Il a noté qu'il suit la carrière de Page avec attention depuis de nombreuses années :

  • Mobilité et garde inhabituelle : «Je regarde les combats de Michael Page depuis longtemps, depuis l'époque où il était au Bellator. Il ne reste pas immobile, il est en mouvement constant. Il a une garde très inconfortable», admet Ruziboev.

  • Préparation spéciale : Des tactiques spécifiques ont été travaillées au camp d'entraînement pour contrer la capacité du Britannique à gérer la distance et à frapper sous des angles inattendus.

Une conversation d'il y a un an et une prédiction réalisée

Le combattant a rappelé que cet affrontement n'est pas arrivé par hasard et que ce sujet avait été abordé dans les médias locaux il y a exactement un an :

«Si je ne me trompe pas, il y a un an, en Ouzbékistan, un blogueur m'avait interrogé sur la possibilité d'un combat contre Michael Page. L'idée avait été émise que «si ce combat avait lieu, ce serait un affrontement génial». À l'époque, j'avais moi-même manifesté de l'intérêt en répondant : «Oui, cela m'intéresse». Et voilà, un an plus tard, l'UFC a mis cet adversaire sur ma route. Je m'y suis préparé en conséquence».

Message aux fans et promesse de victoire

En conclusion, Nursulton s'est adressé à tous ses compatriotes et aux passionnés de MMA, les invitant à se rassembler autour de l'octogone samedi soir :

«Si Dieu le veut, mon combat aura lieu le 5 septembre. Regardez, suivez et soutenez-moi. Je donnerai tout ce que j'ai pour vous rendre heureux avec une belle victoire».

Une victoire dans ce combat propulsera Ruziboev directement dans le top 15 de la catégorie des poids welters et le rapprochera de la course au titre.

Selon vous, Nursulton Ruziboev pourra-t-il neutraliser les mouvements inhabituels de Michael Page au sol, ou le combat ira-t-il jusqu'au bout et sera-t-il décidé par les juges ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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