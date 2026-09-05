Samsung augmente la production de smartphones abordables face à la crise de la mémoire

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Samsung augmente la production de smartphones abordables face à la crise de la mémoire

Dans le contexte de la crise persistante des composants mémoire sur le marché mondial et des changements économiques globaux, le géant technologique Samsung modifie sa stratégie de production. Selon le journal Maeil Business Newspaper, s'appuyant sur des documents de planification, la société sud-coréenne vise à donner la priorité aux appareils mobiles abordables et de milieu de gamme plutôt qu'aux flagships coûteux. Cette démarche vise à maintenir la position de la marque sur le marché mondial et à renforcer sa compétitivité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les plans de production de l'entreprise pour la période d'août à novembre de cette année, un total de 58 millions de téléphones et tablettes est prévu. Sur ce nombre, 33,7 millions d'appareils seront constitués de smartphones de milieu et d'entrée de gamme de la série Galaxy A. Ce chiffre représente près de 58 % du volume total de production de Samsung, et si l'on ne compte que les smartphones, leur part est encore plus élevée.

Raisons de l'accent mis sur les modèles bon marché

La majeure partie du volume de production concerne les appareils les plus abordables et populaires. En particulier, il a été rapporté que plus de la moitié de la série Galaxy A prévue, soit 18 millions de smartphones, concernera uniquement deux modèles : le Galaxy A17 et le Galaxy A18, dont le lancement est attendu prochainement. Ces deux modèles représentent à eux seuls 53 % du volume de production de toute la gamme Galaxy A.

Cette décision est remarquable car elle va à l'encontre des tendances générales du marché. Aujourd'hui, la plupart des entreprises concurrentes choisissent de réduire leurs gammes d'appareils budgétaires pour augmenter leurs marges bénéficiaires et se concentrer sur des modèles plus chers. Samsung, en revanche, a privilégié une stratégie de maintien et d'expansion de sa part de marché mondiale plutôt que de viser des profits élevés à court terme.

Marché mondial et données analytiques

Selon les rapports trimestriels de la société de recherche Counterpoint, les smartphones budgétaires de la marque Samsung figurent constamment parmi les dix appareils les plus vendus au monde. Souvent, plusieurs modèles abordables du fabricant coréen apparaissent dans cette liste, confirmant la position forte de l'entreprise sur le segment d'entrée de gamme.

Selon les experts, dans un contexte de fluctuation des prix des puces mémoire et de la tendance des consommateurs à l'économie, cette approche pourrait s'avérer justifiée. En utilisant ses énormes capacités de production et logistiques, Samsung continue d'offrir aux consommateurs des technologies de qualité à un prix abordable. Cela permet à l'entreprise de conserver sa base de clients même dans un environnement concurrentiel intense.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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