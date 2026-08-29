Cristiano Ronaldo se rapproche des 1000 buts

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Cristiano Ronaldo se rapproche des 1000 buts

La star portugaise Cristiano Ronaldo a fait un pas de plus vers son record historique. Dans le championnat d'Arabie saoudite, Al Nassr a battu Al Taawoun 2-1 à domicile, prenant ainsi la tête du classement. Auteur du but décisif lors de cette rencontre, l'attaquant expérimenté a porté son total en carrière à 978 buts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, le match a été marqué par une entame active des visiteurs. À la 11e minute, Bassam Al Hurayji a ouvert le score, donnant l'avantage à Al Taawoun. Par la suite, les locaux ont intensifié leur pression et, dans le temps additionnel de la première mi-temps, à la 45+5e minute, Samuel Costa a rétabli l'équilibre, renvoyant les deux équipes aux vestiaires sur un score de parité.

But historique et records

Au début de la seconde période, plus précisément à la 50e minute, Cristiano Ronaldo est entré en scène. Il a trouvé le chemin des filets, offrant une victoire cruciale à son équipe. L'attaquant, qui a joué 80 minutes, a enregistré un score de 1,08 but attendu (xG) et a réussi 90 % de ses passes.

Ce but a permis à Cristiano Ronaldo de consolider son statut de meilleur buteur de l'histoire de la Saudi Pro League. Avec 104 buts en championnat sous le maillot d'Al Nassr, il a dépassé le précédent record de Mohammad Al Sahlawi (103 buts). Ronaldo a également égalé le total de 131 buts d'Al Sahlawi toutes compétitions confondues. Le recordman du club, Majed Abdullah, compte quant à lui 259 buts.

La série record d'Al Nassr

Cette victoire assure non seulement la première place à Al Nassr, mais prolonge également leur incroyable série. L'équipe a porté sa série de matchs consécutifs avec au moins un but marqué à 91 rencontres. Il s'agit de la deuxième plus longue série de l'histoire du football et d'un record absolu en Arabie saoudite. Le club n'a besoin que de six matchs supplémentaires pour battre le record mondial.

Ainsi, après quatre journées, Al Nassr prend la tête avec 12 points. En revanche, cette défaite fait chuter Al Taawoun à la 15e place, avec seulement 2 points au compteur. Cristiano Ronaldo, quant à lui, n'est plus qu'à 22 buts de la barre légendaire des 1000 réalisations.

Cristiano RonaldoAl NassrSaudi Pro LeagueFootballRecord
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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