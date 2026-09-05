Une nouvelle rencontre riche en rebondissements et en intensité a eu lieu dans le football anglais. Selon ixbt.com, la nouvelle star de l'équipe, Enzo Fernández, a fait des débuts inattendus avec Manchester City, prenant le contrôle du rythme au milieu de terrain et assurant une victoire difficile grâce au but d'Erling Haaland. C'est ce que rapporte Goal.com .

Avant le match, il était prévu que l'entraîneur Enzo Maresca laisse le milieu de terrain argentin sur le banc. Cependant, après la blessure de Nico O'Reilly lors de l'échauffement, Enzo Fernández, dont le transfert a coûté 125 millions de livres sterling, a dû être titularisé.

Harmonie sur le terrain et épisode décisif

Il est intéressant de noter que Fernández avait déjà été un rival acharné de son nouveau coéquipier Elliot Anderson lors de la Coupe du Monde. Malgré cela, les deux joueurs ont fait preuve d'une parfaite harmonie sur le terrain, apportant calme et confiance au milieu de terrain de Manchester City.

Le tournant du match s'est produit à la 26e minute. Enzo Fernández, lisant parfaitement le jeu, a servi Antoine Semenyo d'une passe précise après une course intelligente. Erling Haaland a repris le centre parfait de Semenyo de la tête pour marquer l'unique but de la rencontre.

Moments forts et prouesses des gardiens

Selon Goal.com, Fernández a également montré son caractère combatif au cours du match. Bien qu'il ait eu une brève altercation avec le gardien adverse Carl Rushworth dès les premières minutes, il a ensuite démontré sa technique exceptionnelle. Notamment, après une passe acrobatique de sa part, Haaland a marqué à nouveau, mais l'arbitre a signalé une faute et un hors-jeu.

L'équipe de Coventry City, dirigée par Frank Lampard, a également créé plusieurs occasions dangereuses. Cependant, Gianluigi Donnarumma, gardien de Manchester City, a été très solide et a repoussé toutes les tentatives des visiteurs. Il s'agit de la troisième défaite consécutive pour Coventry City, qui cherche toujours à marquer son premier but en championnat.