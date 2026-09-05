Pourquoi le prix des ordinateurs portables augmente : le coût des composants atteint 70 %

Le marché actuel des ordinateurs portables subit des changements majeurs, entraînant une hausse significative de la part des composants principaux dans le coût total. Selon ixbt.com, au cours de l'année écoulée, la part du CPU, de la RAM et du stockage dans le coût de revient d'un ordinateur portable a atteint près de 70 %. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Sur la base des données des analystes de TrendForce, le prix de ces trois composants essentiels a augmenté d'environ 1,5 fois par rapport à l'année dernière. Les experts ont noté un tournant radical dans la dynamique du marché en comparant les indicateurs du premier trimestre 2025 avec ceux du troisième trimestre de la même année.

Pourquoi les composants ont-ils augmenté ?

La hausse des prix de la mémoire et des processeurs a été particulièrement marquée au troisième trimestre 2025. Alors que l'année dernière, ces trois composants représentaient en moyenne 45 % du matériel d'un ordinateur portable, ce chiffre est passé à 68 % aujourd'hui.

Cette augmentation de 23 points de pourcentage indique que le coût a été multiplié par environ 1,5. Bien entendu, il s'agit d'une moyenne et le prix final peut varier en fonction des spécifications techniques et de la catégorie de l'appareil.

Conséquences sur le marché mondial et prévisions

Cette hausse du prix des composants entraînera inévitablement une augmentation du prix des ordinateurs portables finis. Selon les prévisions des experts, le pouvoir d'achat des consommateurs devrait diminuer dans ce contexte de hausse des prix.

Selon les conclusions des analystes, le volume des ventes d'ordinateurs portables pourrait chuter de 9,4 % d'ici la fin de l'année par rapport aux chiffres de l'année précédente. Pour le marché IT, il s'agit d'une baisse importante qui oblige les fabricants à concevoir de nouvelles stratégies.