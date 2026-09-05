Lors de la 3e journée de Premier League, le champion en titre Manchester Citya accueilli le club de Coventry à domicile et a remporté une victoire cruciale sur le score de 1-0. Pour des millions de fans de football ouzbeks, ce match est devenu un événement historique : le défenseur de notre équipe nationale, Abduqodir Husanov, a débuté la rencontre au sein d'un géant mondial et a joué l'intégralité des 90 minutes avec assurance jusqu'au coup de sifflet final. Le prestigieux portail de statistiques Sofascore a évalué la performance productive de notre compatriote à 7,0.

Un rempart solide pendant 90 minutes : les statistiques de Husanov

Abduqodir Husanov a agi avec sang-froid au cœur de la défense lors de cette confrontation intense à l'Etihad Stadium :

Temps de jeu complet : Le défenseur ouzbek, portant le numéro 45, a disputé l'intégralité des 90 minutes sans être remplacé, contribuant directement à la victoire « clean sheet » de son équipe ;

La reconnaissance de Sofascore — 7,0 : La plateforme analytique a salué son positionnement, sa domination dans les duels et sa capacité à intercepter le ballon, lui attribuant une note méritée de 7,0 ;

Dévouement sur le terrain et carton : En stoppant les contre-attaques rapides des adversaires, notre compatriote a lutté avec abnégation pour ne laisser aucun espace, et bien qu'il ait reçu un carton jaune, il a maintenu sa discipline tactique.

Classement des stars de l'Etihad : L'héroïsme de Donnarumma et le but de Haaland

Sofascore selon les notes, Manchester Citya vu ses leaders défensifs et offensifs obtenir les meilleures notes :

Homme du match — Gianluigi Donnarumma (8,8) : Le gardien a sauvé l'équipe dans plusieurs situations dangereuses et a été nommé meilleur joueur du match ;

Au milieu, Elliot Anderson (8,6) : Le milieu de terrain a abattu un travail colossal sur tout le terrain, méritant une note élevée ;

L'auteur du but victorieux — Erling Haaland (8,5) : Le buteur norvégien, qui a marqué à la 26e minute sur une passe d'Antoine Semenyo (6,9), a assuré les trois points ;

La charnière défensive : Le capitaine Ruben Dias a obtenu 7,8, Marc Guéhi 7,4 et Joško Gvardiol 7,3 — la note de 7,0 de Husanov est une performance honorable parmi de telles stars mondiales.

Classement : 9 points en 3 journées et une domination totale

Ce succès renforce la position des Mancuniens dans la course au titre :

Résultat à 100 % : Manchester City a remporté ses 3 premiers matchs et reste seul leader de la Premier League avec 9 points ;

Une nouvelle étape pour Husanov : La confiance accordée par le staff technique de Pep Guardiola au défenseur ouzbek pour jouer 90 minutes est la preuve qu'Abduqodir s'impose parmi l'élite du football mondial.

Selon vous, la note de 7,0 attribuée à Abduqodir Husanov pour ses 90 minutes contre Coventry reflète-t-elle son véritable talent ? Notre défenseur restera-t-il un titulaire régulier de Manchester City lors des prochaines journées ? Laissez vos avis en commentaires !