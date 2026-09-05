Maresca s'exprime sur la victoire difficile contre Coventry

Après avoir accueilli Coventry lors de la 3e journée de Premier League et remporté une victoire cruciale 1-0, Manchester Citypoursuit son sans-faute en ce début de saison. Grâce à ce succès, les « Citizens » atteignent 9 points et conservent seuls la tête du classement. Après le match, l'entraîneur Maresca s'est confié à la presse. Le technicien est revenu sur les difficultés rencontrées face au bloc bas adverse, l'anxiété des supporters et la valeur réelle d'une victoire pragmatique.

Opportunités en première mi-temps et solidarité collective

Maresca s'est déclaré satisfait de la fin de match, notant que le score aurait pu être plus large dès la première période :

Satisfaction sur le match : « Aujourd'hui, pour diverses raisons, j'ai beaucoup aimé notre jeu. Nous aurions pu marquer un ou deux buts de plus en première mi-temps », a souligné l'entraîneur ;

Lutte collective : Le technicien a salué la cohésion et la discipline de ses joueurs même lorsque le score était serré : « Mais nous avons travaillé ensemble pour la victoire. C'est pourquoi je suis satisfait du résultat » ;

Maintenir la pression : La mission consistant à contrôler le ballon tout au long de la rencontre et à neutraliser les contres adverses a été pleinement remplie.

Le problème du « bloc bas » : Pragmatisme et nerfs des supporters

L'entraîneur a expliqué que vaincre des équipes regroupées devant leur surface est l'une des tâches les plus complexes du football moderne :

Difficulté à briser une défense compacte : « Il est toujours difficile de jouer contre des équipes qui défendent dans un bloc aussi bas. Je pense que nous avons très bien résisté à ce test » ;

L'inquiétude des fans est naturelle : « Il est naturel que les supporters soient nerveux et inquiets. Car après de tels matchs, dans 9 cas sur 10, on garde une impression mitigée », a déclaré Maresca ;

« Tous les matchs ne peuvent pas être beaux » : L'entraîneur a insisté sur le fait que dans la course au titre, le résultat compte plus que le spectacle : « Mais il est important de savoir gagner 1-0. Tous les matchs ne sont pas forcément beaux. Il faut savoir se sortir des situations difficiles ».

Classement : 9 points en 3 journées et un début convaincant

Cette victoire renforce la position des « Citizens » dans la course au titre :

Résultat à 100 % : Manchester Citya remporté ses 3 premiers matchs et occupe seul la 1ère place du classement de Premier League avec 9 points ;

Défense solide : L'équipe a non seulement assuré les trois points, mais a également gardé sa cage inviolée, démontrant la stabilité de sa ligne défensive.

Selon vous, dans la course au titre, les victoires pragmatiques et froides sur le score de 1-0, comme le souligne Maresca, sont-elles plus importantes qu'un football ouvert et spectaculaire qui ravit les fans ? Quelle impression vous a laissé le match de Manchester City contre Coventry ? Laissez vos avis dans les commentaires !