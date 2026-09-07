La montre connectée Honor Watch 6 Pro intègre de nouvelles fonctions de santé

La marque Honor a annoncé l'ouverture des précommandes pour son nouveau gadget phare, la montre connectée Honor Watch 6 Pro. Selon ixbt.com, l'appareil attire l'attention non seulement par ses éléments de design modernes, mais aussi par ses capteurs médicaux avancés destinés à surveiller sérieusement la santé de l'utilisateur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Plusieurs options de couleurs et de matériaux ont été présentées pour la nouvelle montre connectée. Les acheteurs pourront choisir entre des boîtiers en acier inoxydable noir, marron et argent, avec des finitions noires et jaunes. Cela permet à l'appareil de répondre aux besoins des utilisateurs ayant des styles variés.

Outre son apparence, les capacités d'affichage de l'appareil sont également de haut niveau. Selon le fabricant, la montre est équipée d'un écran OLED prenant en charge la technologie True Color. La luminosité de l'écran peut atteindre 5500 nits, ce qui permet de lire facilement les informations même en plein soleil.

Nouvelles capacités de surveillance de la santé

Dans le modèle Honor Watch 6 Pro, l'accent est mis sur le suivi des indicateurs vitaux de l'utilisateur. Les fonctionnalités proposées incluent notamment la surveillance de l'arrêt cardiaque, la mesure non invasive de la pression artérielle 2.0 et le suivi continu de la glycémie.

Néanmoins, les détails techniques complets sur le principe de fonctionnement et la précision de mesure de ces systèmes restent pour l'instant confidentiels. Le fabricant a indiqué qu'il divulguerait des informations plus détaillées ultérieurement, ce qui suscite un grand intérêt chez les experts et les passionnés de technologie.

Technologie Smart Eye Sensing System

En plus des fonctions de santé, la montre est équipée d'une autre nouveauté inhabituelle : un système de détection intelligente du regard appelé Smart Eye Sensing System. Cette technologie devrait élargir les possibilités d'interaction avec la montre connectée en déterminant la direction du regard de l'utilisateur.

À ce stade, Honor a annoncé qu'elle communiquerait ultérieurement les spécifications techniques complètes, les prix officiels et la date de commercialisation de la Honor Watch 6 Pro. Avec le début des précommandes, des détails supplémentaires sur le nouveau gadget sont attendus dans les prochains jours.