L'équipe nationale féminine U20 d'Italie remporte une victoire historique au Mondial des jeunes

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L'équipe nationale féminine U20 d'Italie remporte une victoire historique au Mondial des jeunes

Lors d'un match de la Coupe du Monde féminine U20 disputé à Łódź, en Pologne, l'équipe d'Italie a signé une victoire renversante 2-1 contre les États-Unis, écrivant une nouvelle page de son histoire. Selon Goal.com, ce succès restera gravé comme un jour inoubliable dans l'histoire du football national et a suscité un grand retentissement sur la scène internationale des jeunes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Une pause historique et une première victoire

L'équipe de jeunes italienne, surnommée les « Azzurrine », n'avait pas participé à ce tournoi prestigieux depuis 14 ans, plus précisément depuis 2012. De plus, les Italiennes n'avaient jamais remporté le moindre match en phase finale d'un Mondial des jeunes auparavant, faisant de cette rencontre leur premier succès dans l'histoire de la compétition.

L'équipe des États-Unis, considérée comme favorite de la rencontre et représentante d'une école de football réputée, a réussi à ouvrir le score en début de match. Malgré cela, les représentantes de l'Italie ont fait preuve de résilience, renversant la situation pour inscrire deux buts.

Buts décisifs et intervention de la VAR

Les buts de l'équipe italienne ont été inscrits par Fadda et Pellegrino Cimò. Les actions de Pellegrino Cimò ont joué un rôle déterminant dans la victoire de l'équipe et ont changé le cours du match.

En fin de match, les joueuses américaines ont cru égaliser, mais les arbitres ont eu recours à la VAR à la troisième minute du temps additionnel. Après quelques secondes de vérification, une position de hors-jeu a été confirmée et le but a été annulé.

Les avis de l'entraîneuse et de la capitaine

Partageant ses impressions après le match, la capitaine Gallo a exprimé sa fierté envers ses coéquipières et le staff technique. Selon elle, la solidarité d'équipe et le soutien mutuel dans les moments difficiles sont les clés du succès sur la scène internationale.

L'entraîneuse Matteucci a salué l'approche et le courage des joueuses. Elle a souligné que le staff savait qu'il serait difficile de dominer pendant 90 minutes et que l'équipe s'était préparée à toute éventualité, exploitant pleinement ses opportunités.

Selon le calendrier de la compétition, les Italiennes disputeront leur prochain match mercredi à 15h00 contre la Nouvelle-Zélande, qui s'est inclinée face au Japon.

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Jahongir Tursunov
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