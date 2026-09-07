« Pas de beau jeu, seule la victoire compte ! » : Mourinho monte au créneau avant le choc contre l'Inter

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a fait une déclaration fracassante avant le match crucial et hautement symbolique de Ligue des champions contre l'Inter Milan. Dans une interview accordée au prestigieux journal espagnol Marca, le technicien portugais a écarté le concept populaire de « beau jeu », soulignant ouvertement que seul le résultat et les trois points importent. Le coach des « Merengues » a affirmé qu'il n'y aurait aucune concession face à son ancienne équipe et que son unique objectif à Madrid est de remporter la coupe aux grandes oreilles.

La leçon du Betis : pourquoi Mourinho rejette-t-il le beau jeu ?

Le coach du Real a tiré les leçons des points perdus récemment en Liga :

L'esthétique importe peu, seul le résultat compte : « Je pourrais dire que je veux voir du beau jeu. Mais non ! Je ne veux pas que mon équipe joue bien, comme contre le Betis, et perde. Demain, je veux gagner », a déclaré Mourinho en affirmant fermement sa philosophie.

Ne pas répéter les erreurs : L'entraîneur a souligné que les belles combinaisons et la possession de balle ne sont pas toujours synonymes de résultat, et que les supporters ont avant tout besoin de victoires et de points au classement.

Approche pragmatique : Dans son style caractéristique de « Special One », Mourinho prévoit de briser les points forts de l'adversaire et de quitter le terrain avec la victoire grâce à une tactique pragmatique.

La Ligue des champions avec le Real : l'objectif absolu et unique

José Mourinho s'est exprimé sur sa mission principale au club madrilène :

La quête de la coupe aux grandes oreilles : « Bien sûr, je veux gagner la Ligue des champions avec le Real. Tant que je travaille ici, remporter ce trophée est mon seul et unique objectif », a-t-il déclaré.

Vers un record historique : Mourinho est déterminé à entrer dans l'histoire en remportant ce prestigieux trophée avec trois clubs différents.

Une équipe sous pression : Conscient que chaque erreur coûte cher en Ligue des champions, l'entraîneur portugais exige un sang-froid maximal de la part de ses joueurs.

Un duel symbolique contre son ancienne équipe : l'intrigue du 8 septembre

La confrontation entre le Real et l'Inter est riche en drame et en émotions :

Liens historiques : Comme Mourinho a réalisé le triplé avec l'Inter en 2010 et remporté la LDC, ce match contre les Milanais n'est pas une rencontre ordinaire pour lui.

Calendrier et date : Le match décisif entre le Real Madrid et le géant italien de l'Inter est prévu pour le 8 septembre.

Choc des tactiques : Ce match, l'un des premiers chocs de la LDC entre ces deux clubs de haut niveau, devrait largement décider du sort de la première place du groupe.

Selon vous, la vision de José Mourinho selon laquelle « une victoire pragmatique vaut mieux qu'un beau jeu » est-elle la bonne voie pour le succès du Real Madrid en Ligue des champions, ou les exigeants supporters madrilènes ont-ils le droit d'attendre un football offensif et esthétique ? Quelle équipe l'emportera lors du choc Real - Inter du 8 septembre ? Laissez vos avis dans les commentaires !