Présentation du module de mémoire LPDDR5X LPCAMM2 de 96 GB pour ordinateurs portables

La société Crystal Memory Technology a officiellement présenté un module de mémoire vive LPDDR5X LPCAMM2 innovant, conçu pour les ordinateurs portables et les PC portables modernes. Selon Ixbt.com, la version haut de gamme de ce dispositif avancé offre une capacité de 96 GB avec une vitesse de transfert de données atteignant 9600 MT/s. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le nouveau format de mémoire se distingue par ses dimensions extrêmement compactes. Le fabricant précise que les dimensions du module ne sont que de 78×23×3 millimètres, ce qui permet de l'utiliser avec succès même dans les ordinateurs portables les plus fins et les plus légers.

Avantages techniques et efficacité

Le module LPCAMM2 présenté offre plusieurs avantages importants par rapport aux mémoires au format DDR5 SO-DIMM traditionnel. Notamment, cette nouvelle solution permet de réduire d'environ 60 % l'espace alloué à la mémoire sur la carte mère.

De plus, la consommation d'énergie a été réduite de 50 %, tandis que l'efficacité énergétique globale a augmenté d'environ 70 %. Ces résultats élevés ont été obtenus grâce à des lignes de transmission de signal plus courtes et des connexions directes.

Cette approche constructive garantit le maintien complet de l'intégrité du signal, même à des vitesses élevées. En conséquence, le module combine une bande passante élevée et une faible consommation d'énergie, ce qui est crucial pour les ordinateurs portables performants.

Gamme de modèles et perspectives d'avenir

Le fabricant ne s'est pas limité à la version haut de gamme pour répondre aux divers besoins des utilisateurs. Outre la variante phare de 96 GB, des options de 16 GB, 32 GB et 64 GB sont également proposées aux clients.

Actuellement, Crystal Memory Technology a testé les nouveaux modules de mémoire sur les plateformes des principaux fabricants mondiaux de PC. Les tests de compatibilité étant terminés avec succès, l'arrivée sur le marché d'ordinateurs portables commerciaux équipés de cette mémoire avancée est attendue dans un avenir proche.