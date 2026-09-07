De la 19e place au sommet : l'exploit historique d'Andrea Kimi Antonelli à Monza

Le Grand Prix d'Italie, treizième manche du championnat du monde de Formule 1 sur le légendaire circuit de Monza, s'est achevé sur une sensation historique riche en émotions. Parti de l'avant-dernière place, le prometteur pilote de 20 ans de l'écurie Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, a remonté tout le peloton pour s'imposer sur la plus haute marche du podium. Cette victoire marque un tournant dans la carrière du jeune pilote et constitue un exploit attendu par tout le sport automobile italien depuis 60 ans.

De la 19e place au sommet : une sensation italienne attendue depuis 60 ans

La course restera gravée dans les mémoires des fans et des experts grâce à une remontée spectaculaire :

Une remontée incroyable : Parti 19e après des qualifications difficiles, Kimi Antonelli a pris la tête grâce à un rythme agressif, une tactique parfaite et des dépassements audacieux ;

Un record historique de 60 ans : À 20 ans, Antonelli entre dans l'histoire du sport automobile en devenant le premier pilote local à remporter le Grand Prix d'Italie à domicile depuis 60 ans ;

L'ovation des tribunes : Des milliers de spectateurs à Monza ont célébré cette victoire du jeune héros avec des larmes et des cris de joie.

Doublé Mercedes et composition du podium

Les « Flèches d'Argent » ont dominé le tracé de Monza :

George Russell sur la deuxième marche : Le deuxième pilote Mercedes, George Russell, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, assurant un « doublé en or » pour l'écurie allemande ;

Verstappen sur le podium : Le leader de Red Bull, Max Verstappen, a décroché la 3e place après une lutte acharnée ;

Derrière McLaren et Hamilton : Le top 5 est complété par le duo McLaren, Lando Norris (4e) et Oscar Piastri (5e). Lewis Hamilton, chez Ferrari, doit se contenter de la 6e place.

Drame à Monza : l'abandon de Charles Leclerc et les stars hors course

Les virages rapides et les collisions ont éliminé certains favoris :

L'abandon précoce de Leclerc : À la fin du deuxième tour, le pilote Ferrari Charles Leclerc a percuté le mur à haute vitesse, mettant fin à sa course devant son public ;

Le fiasco d'Aston Martin : Les expérimentés Fernando Alonso et son coéquipier Lance Stroll ont également dû abandonner en raison de problèmes techniques.

Résultats complets du Grand Prix d'Italie (Monza, 13e manche) :

L'équilibre des forces lors de la course :

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Classement après le top 10 : Gabriel Bortoleto (Audi — 11e), Nico Hülkenberg (Audi — 12e), Carlos Sainz (Williams — 13e), Liam Lawson (Red Bull — 14e), Oliver Bearman (Haas — 15e), Esteban Ocon (Haas — 16e), Alexander Albon (Williams — 17e), Sergio Pérez (Cadillac — 18e), Valtteri Bottas (Cadillac — 19e).

Abandons : Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin).

Selon vous, la victoire de Kimi Antonelli après un départ en 19e position marque-t-elle le début d'une nouvelle ère en F1 ou n'est-ce qu'un coup de chance ? Quelle est la cause de l'erreur fatale de Ferrari et Leclerc à domicile ? Partagez vos avis en commentaires !