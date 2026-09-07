Vulnérabilités des téléviseurs LG : enregistrement audio et problèmes de sécurité

La sécurité des appareils intelligents modernes est à nouveau au centre de l'attention des experts. Une enquête approfondie menée par Gamers Nexus et des experts indépendants en cybersécurité a révélé des fonctionnalités potentiellement dangereuses et des vulnérabilités dans le système d'exploitation webOS des téléviseurs LG. Selon les résultats de l'étude, il est possible, grâce à des méthodes d'exploitation spécifiques, de forcer le téléviseur à enregistrer du son même lorsque l'écran est éteint. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il convient de souligner que les expériences menées ne prouvent pas que LG enregistre secrètement et en permanence les conversations de ses utilisateurs ou qu'elle les transmet à ses serveurs. La possibilité d'enregistrement audio découverte par les experts n'est pas une fonction standard, mais a été réalisée en exploitant des vulnérabilités existantes dans webOS. Néanmoins, les problèmes identifiés soulèvent un certain nombre de questions concernant la confidentialité des utilisateurs.

Détails de l'étude et activité réseau

Lors des tests, plusieurs appareils LG ont été examinés, dont un téléviseur de la génération OLED G5 de 2025. L'analyse du firmware et du trafic réseau a révélé que l'appareil scanne activement d'autres gadgets sur le réseau local, notamment les adresses IP et MAC internes, les noms d'appareils et les caractéristiques du signal. La collecte d'informations sur les réseaux Wi-Fi environnants, leurs SSID, leurs canaux et leurs niveaux de signal a également été constatée.

Comme les chercheurs n'ont pas réussi à déchiffrer complètement tout le trafic réseau, ils n'ont pas pu déterminer avec précision le contenu et la fonction de chaque paquet transmis. Néanmoins, le volume de télémétrie standard collecté et l'activité sur le réseau local ont attiré l'attention des experts en sécurité.

Technologie ACR et analyse publicitaire

Au cours de l'enquête, une attention particulière a été accordée à la technologie Automatic Content Recognition (ACR), conçue pour identifier ce que l'utilisateur regarde. Ce système crée des empreintes numériques du contenu audio et vidéo et les compare à une base de données. Les données obtenues peuvent être utilisées à des fins d'analyse et de personnalisation de la publicité.

Selon les informations, la fonction ACR peut également fonctionner lors du visionnage de contenu provenant d'appareils externes connectés via HDMI. Les données de télémétrie collectées peuvent être transmises au service de la division publicitaire LG Ad Solutions. Cependant, il ne faut pas confondre ce mécanisme avec le cas d'enregistrement via le microphone par le biais d'une vulnérabilité.

Sécurité du microphone et recommandations des experts

La partie la plus sérieuse de l'étude concerne les failles de sécurité de webOS. Au cours de l'expérience, les experts ont réussi à enregistrer du son via le microphone connecté alors que l'écran était visuellement éteint. Même lorsque l'appareil était déconnecté du réseau, l'audio enregistré restait stocké dans sa mémoire locale, et il a été possible d'accéder à ce fichier ultérieurement grâce aux vulnérabilités découvertes.

Actuellement, les chercheurs suivent les procédures de divulgation responsable (responsible disclosure), laissant au fabricant le temps de corriger les vulnérabilités, c'est pourquoi certaines informations ne sont pas encore publiées. Gamers Nexus recommande aux utilisateurs souhaitant limiter au maximum la collecte de données de déconnecter leurs téléviseurs Smart TV du réseau Internet et d'utiliser un boîtier multimédia séparé pour les services de streaming.