Enzo Fernández fait l'éloge d'Erling Haaland

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Enzo Fernández fait l'éloge d'Erling Haaland

Manchester City a remporté une victoire convaincante 2-0 à l'extérieur contre Porto lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Au stade du Dragão, le club anglais a dominé la rencontre et a décroché les trois points grâce à deux buts inscrits en seconde période. Ce succès lance parfaitement la campagne européenne de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Erling Haaland, héros du match, a brisé la résistance adverse en inscrivant un doublé en seconde période. Après le match, le milieu de terrain Enzo Fernández a salué la performance de l'attaquant norvégien, soulignant ses mouvements sur le terrain. Le joueur argentin a noté qu'il avait déjà trouvé une bonne complicité avec son nouveau coéquipier.

Le premier succès du duo Enzo Fernández et Erling Haaland

Au début de la seconde période, plus précisément à la 47e minute, Erling Haaland a ouvert le score sur une passe décisive d'Enzo Fernández. Après le match, le milieu argentin a partagé des réflexions intéressantes sur son coéquipier. Selon lui, l'attaquant norvégien joue comme une véritable bête, un prédateur.

« Erling Haaland est une bête. C'est un vrai prédateur, c'est pourquoi je le cherche à chaque minute sur le terrain et j'espère lui offrir encore beaucoup de passes décisives. Il ne s'agit pas seulement de ses qualités de footballeur, c'est aussi une personne formidable », a déclaré Enzo Fernández.

Enzo Maresca et l'ambiance dans l'équipe

Enzo Fernández a remercié ses coéquipiers et les supporters pour leur accueil lors de son adaptation rapide à Manchester City. Il a souligné que tout le monde au club l'a bien accueilli et que le processus d'intégration s'est déroulé en douceur. Le joueur a également exprimé sa gratitude envers l'entraîneur Enzo Maresca.

Fernández a rappelé qu'il avait déjà travaillé avec l'entraîneur à Chelsea et qu'il connaissait bien son caractère. Le joueur a souligné que le coach avait tout fait pour son transfert et qu'il donnerait 100 % à chaque entraînement et match pour justifier cette confiance.

Cette victoire contre Porto constitue une excellente base pour les hommes d'Enzo Maresca avant les prochains défis. Manchester City se tourne désormais vers la Premier League et affrontera Manchester United lors du derby ce week-end.

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Jahongir Tursunov
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