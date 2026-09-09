Lionel Messi en passe d'acquérir le club espagnol du CD Eldense

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Lionel Messi en passe d'acquérir le club espagnol du CD Eldense

L'attaquant de l'Inter Miami, Lionel Messi, a conclu un accord préliminaire pour le rachat total du CD Eldense, club évoluant en deuxième division espagnole. Selon Goal.com, la star argentine est sur le point de concrétiser ce projet sportif, élargissant ainsi son empire commercial tout en planifiant un futur retour en Catalogne. rapporte Goal.com.

Selon les informations du journal Marca, le joueur expérimenté prendra le contrôle de 100 % des actions du club, sans l'intervention de tiers, une fois toutes les procédures de vérification terminées. Actuellement, cette transaction majeure attend l'approbation officielle du Conseil supérieur des sports espagnol.

Changements de direction et concurrence

Située dans la province d'Alicante, cette équipe était jusqu'à présent sous la tutelle d'un groupe d'investissement international dirigé par l'homme d'affaires Juan Carlos Trujillo. Bien que l'investisseur argentin Ricardo Pini ait précédemment fait une offre de 12 millions d'euros, l'intervention inattendue de Lionel Messi a radicalement changé la donne.

Cette étape stratégique renforce les actifs sportifs de la famille Messi. Plus tôt cette année, ils avaient déjà acquis le club de l'UE Cornellà, qui évolue en cinquième division espagnole. De plus, Lionel, avec son ami proche Luis Suárez, a également pris le contrôle du club uruguayen du Deportivo LSM.

Difficultés sur le terrain et nouveaux espoirs

Cependant, les résultats sur le terrain ne sont pas à la hauteur des attentes. Après avoir récolté seulement deux points lors des quatre premières journées de championnat, le CD Eldense a limogé son entraîneur Claudio Barragán. La direction du club doit trouver d'urgence un nouveau technicien pour éviter une relégation en Segunda División.

L'arrivée de Lionel Messi en tant qu'actionnaire devrait apporter stabilité financière et clarté stratégique au club. Cela pourrait marquer un tournant décisif pour l'avenir de l'équipe de la ville d'Elda.

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Jahongir Tursunov
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