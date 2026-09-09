Zinedine Zidane soutient Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2026

La légende du Real Madrid, Zinedine Zidane, a fait l'éloge de l'attaquant vétéran Lionel Messi, soulignant ses chances de remporter le Ballon d'Or 2026. Selon lui, la star argentine maintient toujours un niveau supérieur à celui de ses concurrents. Comme le rapporte Marca, l'entraîneur français a affirmé qu'il était temps de clore tous les débats sur le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il est bien connu que Lionel Messi, âgé de 39 ans, a obtenu des résultats exceptionnels tant en club qu'en sélection au cours de la saison 2025-2026. Il a marqué 45 buts et délivré 30 passes décisives en 49 matchs, menant l'Inter Miami au titre de champion de la MLS. De plus, il a atteint la finale de la Coupe du Monde avec l'Argentine, inscrivant 8 buts.

Une constance de longue date et l'hommage de Zidane

Zinedine Zidane a noté que beaucoup ne réalisent pas à quel point il est difficile de maintenir un tel niveau de performance dans les dernières années d'une carrière professionnelle. Il a souligné que les accomplissements et la longévité de Messi sont bien plus impressionnants que ceux des autres candidats.

Dans son interview, Zidane a exprimé son opinion ainsi : « Je voterais cent fois pour Messi. Je pense que les gens ne réalisent pas pleinement à quel point il est difficile de rester parmi les meilleurs joueurs du monde à 39 ans. »

L'ancien joueur et entraîneur français a déclaré qu'il ne doutait pas que l'attaquant argentin remporterait ce nouveau trophée prestigieux. Selon lui, ceux qui doutent encore du statut de GOAT (le plus grand joueur de tous les temps) de l'attaquant n'ont pas leur place dans le monde du football.

Cérémonie de remise historique

Rappelons que le nom du lauréat du Ballon d'Or 2026 sera officiellement annoncé lors d'une cérémonie solennelle le 26 octobre à Londres. Cette 70e édition anniversaire est également marquante car, pour la première fois de son histoire, elle se déroulera en dehors de Paris.

Actuellement, toute la communauté du football attend avec grand intérêt de voir si les performances éclatantes de Lionel Messi en championnat et sur la scène internationale lui permettront de décrocher un nouveau Ballon d'Or.