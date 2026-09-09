Dans le monde de la boxe amateur internationale, le statut de leader de l'Ouzbékistan a été officiellement confirmé une fois de plus. Le portail de statistiques de boxe le plus influent et indépendant au monde, BoxRec, a publié son classement mondial mis à jour des boxeurs amateurs, toutes catégories de poids confondues (Pound-for-Pound / P4P). Le champion olympique et triple champion du monde Abdumalik Khalokov occupe la première place de cette liste prestigieuse, étant reconnu comme le boxeur inégalé de la planète. Plus réjouissant encore, 4 boxeurs ouzbeks figurent dans le top 10 mondial, permettant à notre équipe nationale d'établir un record absolu. Quels sont les autres boxeurs présents dans ce top 10, quelles sont leurs séries de victoires et qui sont leurs principaux rivaux ? À la fin de cet article, nous vous présentons l'intrigue principale : le tableau complet du TOP-10 officiel de BoxRec et tous les détails sur la suprématie historique de la boxe ouzbèke.

Abdumalik Khalokov — le boxeur numéro un mondial

Les résultats dominants des maîtres ouzbeks du noble art se manifestent par les indicateurs brillants suivants :

1ère place absolue : Le champion olympique et triple champion du monde Abdumalik Khalokov s'est hissé à la 1ère place en tant que boxeur amateur le plus fort de la planète, toutes catégories confondues, avec 101 victoires dans la catégorie poids légers ;

Fazliddin Erkinboyev dans le TOP-5 : Le jeune champion du monde Fazliddin Erkinboyev, poursuivant son incroyable série de victoires chez les mi-lourds, a décroché la prestigieuse 5ème place du classement mondial ;

To‘rabek Khabibullayev aux sommets : Le talentueux champion du monde To‘rabek Khabibullayev a pris place à la 8ème position du prestigieux TOP-10 grâce à son habileté chez les poids lourds ;

Asadkhuja Muydinkhujaev complète le top dix : Le champion olympique et du monde, star des poids welters, Asadkhuja Muydinkhujaev, a également accumulé suffisamment de points pour entrer officiellement dans le classement des 10 meilleurs boxeurs mondiaux.

« Ce classement mis à jour par BoxRec confirme une fois de plus officiellement que l'école de boxe ouzbèke est actuellement la force la plus stable et inégalée de la boxe amateur mondiale », soulignent les analystes sportifs internationaux.

L'Ouzbékistan — le seul pays avec le plus grand nombre de représentants dans le TOP-10

Le tableau mis à jour a également démontré une grande supériorité en termes de compétition par pays :

Record mondial : Aucun autre pays n'a réussi à placer 4 représentants dans le top dix — l'Ouzbékistan est le seul leader mondial à cet égard ;

Principaux rivaux : Le top dix comprend également des représentants de la Russie (4 boxeurs), de l'Ukraine (1 boxeur — Oleksandr Khyzhniak) et du Brésil (1 boxeur — Luiz De Oliveira) ;

Records stables : Tous les boxeurs ouzbeks classés possèdent une note maximale de 5 étoiles.

Classement mondial officiel TOP-10 P4P de BoxRec

Selon la base de données officielle du portail international, le top dix se présente comme suit :

Rang Boxeur Pays / Ville Catégorie Victoires-Défaites #1 Abdumalik Khalokov Ouzbékistan (Tachkent) Léger 101 - 11 - 0 #2 Muslim Gadzhimagomedov Russie (Serpukhov) Lourd 104 - 7 - 0 #3 Vsevolod Shumkov Russie (Kamensk-Uralsky) Léger 84 - 11 - 0 #4 Oleksandr Khyzhniak Ukraine (Poltava) Mi-lourd 129 - 17 - 0 #5 Fazliddin Erkinboyev Ouzbékistan (Namangan) Mi-lourd 57 - 3 - 0 #6 Luiz De Oliveira Brésil (São Paulo) Léger 85 - 14 - 0 #7 Andrey Peglivanyan Russie (Adler) Plume 45 - 3 - 0 #8 To‘rabek Khabibullayev Ouzbékistan (Tachkent) Lourd 62 - 8 - 0 #9 Eduard Savvin Russie (Saint-Pétersbourg) Plume 81 - 12 - 0 #10 Asadkhuja Muydinkhujaev Ouzbékistan (Ferghana) Welter 69 - 10 - 0

La clé du succès et la domination future de la boxe ouzbèke

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans et experts est : comment ce résultat historique de l'Ouzbékistan se reflétera-t-il dans les grands tournois à venir ? La conclusion majeure estque le fait d'occuper 4 places sur 10 sur BoxRec, le centre le plus influent de la boxe amateur, montre que le renouvellement générationnel au sein de notre équipe nationale fonctionne parfaitement. L'entrée rapide dans l'élite mondiale non seulement des champions olympiques, mais aussi des jeunes champions du monde comme Fazliddin Erkinboyev et To‘rabek Khabibullayev, indique que la domination absolue de l'Ouzbékistan se poursuivra lors des prochains Jeux Olympiques et championnats du monde.

Selon vous, Abdumalik Khalokov et nos autres champions pourront-ils maintenir ce leadership P4P de BoxRec lorsqu'ils passeront à la boxe professionnelle ? Quels autres boxeurs ouzbeks auriez-vous aimé voir dans ce TOP-10 ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette victoire historique et fière du sport ouzbek avec vos proches et les fans de boxe !