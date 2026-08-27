Kylian Mbappé signe un triplé et offre la victoire au Real Madrid

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Kylian Mbappé signe un triplé et offre la victoire au Real Madrid

Lors de la dernière journée de la Liga espagnole, Real Madrid a largement battu la Real Sociedad 4-1 à domicile. Ce match est entré dans l'histoire comme la première rencontre à domicile au stade Santiago Bernabéu pour José Mourinho, de retour à la tête du club royal, marquant un début réussi pour le technicien portugais lors de son second mandat. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la première mi-temps a été marquée par une lutte intense. Juste avant la pause, Kylian Mbappé a ouvert le score, inscrivant son premier but en match officiel à domicile sous les couleurs madrilènes. Cependant, les visiteurs ont rapidement réagi par Luka Sučić, rétablissant l'équilibre avant la mi-temps et semant le doute dans les tribunes.

L'intensité de la seconde période et le show Mbappé

Au cours des 45 dernières minutes, les locaux ont pris le contrôle total du match. Kylian Mbappé a ajouté deux buts supplémentaires pour sceller son premier triplé de la rencontre. L'attaquant Vinícius Júnior a également inscrit son nom au tableau d'affichage, assurant ainsi la victoire des Madrilènes.

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a également joué un rôle crucial. Auteur de deux passes décisives, il a grandement contribué à la dangerosité des attaques et a permis de sceller le résultat final.

Les éloges de José Mourinho

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur José Mourinho a salué la performance de son joueur Kylian Mbappé, louant son professionnalisme. Le technicien portugais a souligné non seulement son jeu sur le terrain, mais aussi son sens des responsabilités collectives.

Mourinho a déclaré aux médias : "Ce garçon est tout simplement incroyable. Il est revenu de vacances deux jours plus tôt pour rejoindre l'équipe et a montré son engagement. Techniquement, il n'y a rien à dire, mais son désir de marquer l'histoire avec le Real Madrid est admirable."

Interrogé sur le nombre de buts attendus du buteur cette saison, l'entraîneur a répondu de manière pragmatique, affirmant qu'il préférerait qu'il marque 40 buts si cela permettait à l'équipe de remporter des trophées.

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Jahongir Tursunov
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